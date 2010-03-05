Öğretmen atamalarının yürütmesi durduruldu

T24 - Ankara 15. İdare Mahkemesi, bir öğretmen adayının açtığı dava üzerine 2009/1 sözleşmeli öğretmen atamalarının yürütmesini durdurdu.





Ankara 15. İdare Mahkemesi, bir öğretmen adayının açtığı dava üzerine 2009/1 sözleşmeli öğretmen atamalarının hukuka aykırı olduğu görüşüne vardı ve yapılan atamaların “Soru iptallerinden sonra düzenlenen yeni puan listesine göre değerlendirilmemesine ilişkin işlemin” yürütmesini durdurdu.



2009/1 sözleşmeli öğretmen atamaları riske girdi.Öğretmen Hatice Gür, Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı bir dava açarak sözleşmeli öğretmen atamalarının soru iptallerinden sonra yeniden düzenlenmediğini belirtti ve bu işlemin iptalini istedi.



Gür, 2008 KPSS sınavında 75.748 puan aldığını, 2009’un ilk dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında atamasının yapılmadığını belirtti. Öğretmen adayı, dava dilekçesinde 2008 KPSS’deki iki sorunun mahkeme kararıyla iptal edildiğini, bunu üzerine yeniden değerlendirilen sınav puanlarının 2009 birinci dönem atamalarında dikkate alınmasını istediğini ancak bunun reddedildiğini belirtti. Öğretmen Hatice Gür, sınıf öğretmeni olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme, olayda 2008’de KPSS’deki iki sorunun iptali sonrasında ÖSYM’nin yeniden hesaplanan puanlara ilişkin listeyi 26 Mart 2009 tarihinde MEB’e gönderdiğine ve 2009-2 atama döneminde değerlendirmeye alındığına yer verdi. Mahkeme, 2009/1. dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında yeni düzenlenen listeye göre işlem tesis edilmesi gerektiğini belirterek, “Yeniden hesaplanan puanların 2009/1.dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi. Mahkeme, kararında soru iptallerinden sonra atamaların yeniden değerlendirilmemesini hukuka aykırı buldu.



Mahkeme kararında şöyle denildi:“Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte bulunan 2009/1. Dönem sözleşmeli öğretmen atamalarının soru iptallerinden sonra düzenlenen yeni puan listesine göre değerlendirilmemesine ilişkin işlemin 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle kadar verildi.”



Mahkeme öğretmenin kişisel atamasıyla ilgili isteminin esasını incelemeden reddetti.Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Ankara Bölge Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor. Bakanlık, 3 Mart'ta tebliğ olunan mahkeme kararına 10 Mart'a kadar itiraz edecek.







