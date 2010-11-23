-ÖĞRETMEN ATAMALARINDA ERTELEME YOK ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğretmen atamalarında herhangi bir ertelemenin olmadığını bildirdi. Çubukçu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık Başöğretmen Salonunda illerden gelen temsilci öğretmenleri kabulünün ardından gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Askerlik işlemleri ile öğretmen atamaları arasındaki tarih farkı nedeniyle bazı öğretmen adaylarının mağdur olacağı, bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çubukçu, ''Biz 6 Aralıkta atamayı gerçekleştireceğiz. Atama yapacağımız tarihte de askerlikle ilişki bulunmaması koşuluğunu arayacağız. Bu konuda ayrıca bir çalışma yapmamız söz konusu değil. Atama tarihinin ertelenmesi söz konusu değil. Çünkü KPSS'de yaşanan hadiseler nedeniyle öğretmen atamaları çok gecikti. O nedenle atamayı 6 Aralıkta gerçekleştireceğiz'' dedi. Bakan Çubukçu, askerlikle ilgili tecil sorunu yaşayan adayların yaşadıkları sorunun çözülüp çözülemeyeceği yönündeki sorulara, ''Biz değerlendiririz. Şu an itibarıyla 6 Aralıkta atamayı gerçekleştireceğiz'' yanıtını verdi. 18. Milli Eğitim Şurası'nda 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye verilmesi yönünde karar alındığının anımsatılması üzerine Bakan Çubukçu, ''Şurada alınan kararlar tavsiye niteliğinde kararlardır. Elbette arzu ettiğimiz bir şeydir. Genel Kurul kararına saygı duyuyorum elbette. Bunun bir mali boyutu var. Önümüzdeki yıllarda bu konunun değerlendirilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız'' dedi. Bir başka soru üzerine Çubukçu, YÖK, Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinde ve ÖSYM'nin yapısı ile ilgili değişikliklere ilişkin kanun taslağının kendilerine ulaştığını, konuyla ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü söyledi. Çubukçu, düzenlemelerin içeriği konusunda henüz Başbakanlığa resmi yollarla taslak iletilmeden açıklama yapmayı uygun görmediğini kaydetti. İstanbul'daki bir okulda para karşılığı öğrencilere langırt oynatıldığı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine de Nimet Çubukçu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma açtığını, gelişmelerle ilgili bilgilerin verileceğini ifade etti.