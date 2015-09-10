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Öğretmen atamalarında başvuru süresi bugün doluyor

Atamalar 15 Eylül'de yapılacak

10 Eylül 2015 14:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 37 bin öğretmen kadrosuna yapacağı atama için başvurular bugün sona erecek. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı atamalar 15 Eylül’de gerçekleşecek. İlk kez ataması yapılacakların 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında 37 bin öğretmen kadrosu için 4 Eylül'de başlayan başvurular, bugün sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda alınıyor.

Elektronik başvuru sayfası ‘ilk atama’, ‘yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama’ ve ‘milli sporcuların ataması’ şeklinde ayrı ayrı düzenlendi. Adaylar, durumlarına uygun atama türünü seçmek suretiyle ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘http://ikgm.meb.gov.tr’ adreslerindeki formu kullanarak başvuruyor.

İlk kez ataması yapılacakların 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik ve sınıf öğretmenliği için ‘KPSSP121’, diğer alanlar için ise ‘KPSSP10’ puan türündeki taban puan dikkate alınacak.

Birden fazla alandan mezuniyeti bulunanlar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alan için başvuruyor.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler tarafından il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınacak, asılları adaylara geri verilecek. Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu tutulacak.

İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Atamalar, 15 Eylül'de elektronik ortamda yapılacak.

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