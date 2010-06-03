Öğretmen atamaları yarın yapılacak

T24-



Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda yapılacak törene Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da katılacak.





Bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek atamaların sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden öğrenilebilecek.





Sınıf öğretmenliği 2 bin 737, İngilizce 795, rehber öğretmenlik 746, okul öncesi öğretmenliği 727 kontenjanla en çok atama yapılacak branşlar olacak.





Atama yapılacak diğer branşlar ve kontenjanları şöyle:





"Ahşap teknolojisi (9 kişi), beden eğitimi (183 kişi) bilişim teknolojileri (215 kişi), biyoloji (111 kişi), büro yönetimi ve sekreterlik (7 kişi), coğrafya (148 kişi), çocuk gelişimi ve eğitimi (108 kişi), denizcilik/gemi yönetimi ve kaptanlığı (1 kişi), din kültürü ve ahlak bilgisi (384 kişi), el sanatları teknolojisi/el sanatları (6 kişi), el sanatları teknolojisi/nakış (5 kişi), elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik (35 kişi), elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik (13 kişi), endüstriyel otomasyon teknolojileri (1 kişi), felsefe (92 kişi), fen ve teknoloji (412 kişi), fizik (93 kişi), gıda teknolojisi (41 kişi), giyim üretim teknolojisi (17 kişi), görme engelliler sınıfı öğretmenliği (12 kişi), görsel sanatlar/resim (103 kişi), grafik ve fotoğraf/grafik (1 kişi), güzellik ve saç bakım hizmetleri (21 kişi), hasta ve yaşlı hizmetleri (2 kişi), hayvan sağlığı (2 kişi), İHL meslek dersleri (42 kişi), İHL meslek dersleri Arapça (16 kişi), ilköğretim matematik öğretmenliği (344 kişi), inşaat teknolojileri/yapı tasarımı (3 kişi), işitme engelliler sınıfı öğretmenliği (12 kişi), kimya/kimya teknolojisi (77 kişi), konaklama ve seyahat hizmetleri (3 kişi), kuyumculuk teknolojisi (1 kişi), makine teknolojisi/makine ressamlığı (1 kişi), makine teknolojisi/makine ve kalıp (10 kişi), matematik (447 kişi), metal teknolojisi (15 kişi), motorlu araçlar teknolojisi (15 kişi), muhasebe ve finansman (47 kişi), müzik (132 kişi), pazarlama ve perakende (3 kişi), plastik teknolojisi (1 kişi), psikoloji (2 kişi), radyo-televizyon (3 kişi), sağlık bilgisi (9 kişi), sağlık/acil tıp (26 kişi), sağlık/çevre sağlığı (1 kişi), sağlık/hemşirelik (17 kişi), sağlık/tıbbi sekreterlik (4 kişi), sağlık/tıbbı laboratuvar (9 kişi), sanat tarihi (1 kişi), sosyal bilgiler (313 kişi), tarih (182 kişi), teknoloji ve tasarım (193 kişi), tekstil teknolojisi/tekstil dokuma-örme (12 kişi), tekstil teknolojisi/tekstil terbiye (1 kişi), tesisat teknolojisi ve iklimlendirme (7 kişi), Türk dili ve edebiyatı (536 kişi), Türkçe (332 kişi), yiyecek içecek hizmetleri (7 kişi), zihin engelliler sınıfı öğretmenliği (194 kişi)."