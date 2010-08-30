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Öğretmen atamaları ileri bir tarihe ertelendi

MEB, KPSS'ye ilişkin iddialarla ilgili durum netleşinceye kadar öğretmen atamalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), KPSS'ye ilişkin iddialarla ilgili durum netleşinceye kadar yarın yapılacak öğretmen atamalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ve YÖK üyeleriyle YÖK'de toplantı yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, denetleme Kurulunun iddialara ilişkin soruşturma raporunu inceledi, daha sonra da Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu makamında ziyaret etti.

Özcan, Bakanlıkta bulunduğu sırada Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Bakanlıktan ayrıldı ve yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden Bakanlığa geldi.

Çubukçu, burada gazetecilerin, ''YÖK Başkanı Özcan size KPSS ile ilgili YÖK Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporu sundu mu?'' sorusuna ''1 saate kadar yazılı açıklama yapacağız'' yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'ye ilişkin iddialarla ilgili durum netleşinceye kadar yarın yapılacak 30 bin öğretmen atamasını ileri bir tarihe erteledi.


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