Öğretmen anlattı: İstismarı bildirdim, müdür "Çocuk hikâye yazıyor" dedi

Konya’da bir öğretmen, istismar mağduru çocuğun durumunu aktardığı okul müdürünün “Çocuk hikaye yazıyor” dediğini söyledi.

Çağdaşses'te yer alan habere göre, altıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki K.Ç., öğretmeni Ş.H.’ye okulda görevli evli ve dört çocuk babası N.Ç.’nin kendisini istismar ettiğini anlattı. Anlatımı sırasında ağlayan çocuk, durumu kimseye anlatamadığını, geceleri de “Bana dokunma, beni tutma” diye bağırarak uyandığını ifade etti.

Öğretmen durumu okul yönetimine ve jandarmaya bildirdi. Okulda gözaltına alınan N.Ç., istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hademe hakkında Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Başka çocuğu da istismar etti"

İlk duruşmada K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.’nin tacizine uğradığını söyledi. Çocuk şöyle devam etti:

“N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Genelde bunları bana hafta sonları yapmaya çalışıyordu. Akrabası olmayan kişilere de bu şekilde yapıyordu. Bir arkadaşımı da 3’üncü sınıftayken dudağından öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir.”

Öğretmen: Müdür ‘Çocuk hikâye yazıyor’ dedi

İstismardan yargılanan N.Ç. suçlamayı kabul etmedi. Hademe, çocuğa bir şey yapmadığını savunarak “Okulda yerleri temizlemiştim. K.Ç. de çamurlu ayakkabılarla girince ona kızmıştım” dedi.

Öğretmen Ş.H., tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde çocuğun kendisine olayı ağlayarak anlattığını, bunun üzerine olayı okul müdürü M.B.’ye ilettiğini kaydetti.

Okul müdürünün çocuğun yalan söylediği üzerinde durduğunu ifade eden Ş.H., “Okul müdürümüz konuyla ilgileneceğini, çocuğun hikaye yazdığını, psikolojisinin bozuk olduğunu, N.Ç.’nin daha önce öğrencilere bu tür eylemler yaptığını görmediğini söyledi” dedi.

"Bende şüphe uyanmadı"

Olayı kapatmaya çalıştığı iddia edilen okul müdürü M.B. ise mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde şunları söyledi: “2012 yılından itibaren bu okulda çalışıyorum. N.Ç. hakkında bugüne kadar böyle iddia duymadım. N.Ç. okulda haftaiçi çalışır. Haftasonları bazen okulu kontrol etmek için uğrardı. Öğretmen arkadaşlar bana olayı ayın 20’sinde bildirdiler. Ben de ayın 25’inde durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirdim. Bunun nedeni ise cinsel istismarla ilgili bana bir şey söylememişlerdi. Bende bu yönde şüphe uyanmamıştı.”

Dava, sanık ve tanık ifadelerinin ardından ertelendi.