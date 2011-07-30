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Yaşam

ÖĞRETMEN ADAYLARINA SANAL SINIF ISPARTA (A.A)

30 Temmuz 2011 15:12

-ÖĞRETMEN ADAYLARINA SANAL SINIF ISPARTA (A.A) - 30.07.2011 - Amerika Birleşik Devletleri'nde 39 üniversitenin uyguladığı ve Türkiye'de de Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) ortak olduğu ''Simschool'' projesi ile öğretmen adayları, bir yıl boyunca üç boyutlu sanal ortamda 3 farklı kriterdeki sınıflarda ders verecek.  Proje sorumlusu SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet Demirbilek, yaptığı açıklamada, Amerika'da 39 üniversite tarafından uygulanan ''Simschool'' sanal sınıf ortamında eğitim projesinin Eylül ayından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de uygulanmaya başlayacağını belirtti. ''Simschool'' projesi kapsamında üç boyutlu sınıflar oluşturulduğunu ve sanal öğrenciler yerleştirildiğini anlatan Demirbilek, şehir merkezi, şehir kıyısında kalmış ve kırsal alanda bulunan okullardan üç farklı sınıf oluşturulduğunu aktardı. Demirbilek, sözlerine şöyle devam etti: ''Her sınıftaki öğrencilerin karakteristik yapıları, demografik özellikleri farklı. Şehirdeki öğrenciler ile kırsal alanda kalan öğrencilerin yetişme alanları, tarzları, ekonomik durumları farklı. Buna göre öğrenim durumları, bilgi alma davranışları da değişik oluyor. Öğretmen adayı, bu proje sayesinde üç farklı sınıfa girerek, nasıl bir ortamla karşılaşacağını, nasıl eğitim vereceğini, öğrencilerden nasıl bir tepki alacağını sanal ortamda görebiliyor. Gerçek bir ortamda ders verir gibi bir uygulamaya tabi oluyor.'' Bir yıl boyunca öğrencinin üç farklı sınıftaki ders verme metotlarını takip edeceklerini ve buna göre de bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Demirbilek, bu proje ile öğretmen adaylarına uygulamalı eğitim verdiklerini belirtti. Proje sayesinde öğretmen adaylarını geleceğe daha iyi ve verimli hazırlayacaklarını dile getiren Demirbilek, öğretmen adaylarının eğitim süreçleri kapsamında sanal ortamda staj yapma imkanı bulduklarını söyledi. Projenin eğitimdeki verimliliği de artıracağına inandıklarını ifade eden Demirbilek, ''Öğretmen adaylarımız bu proje sayesinde karşılarına çıkabilecek tüm olumsuzlukları sanal ortamda görecek ve gerçek hayatta ders vermeye başladıklarında ise daha tecrübeli ve bilinçli olacaklar'' dedi.

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