Öğretmen adayına 'başkanlık sistemi' soruldu; "Sıcak bakmıyorum" deyince komisyondan geçemedi!

Erzurum Aşkale’de aday statüsünde öğretmenlik yapan K.Ö.’ye, asaletinin onaylanması için girdiği mülakatta "Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ne tavsiye edeceksin?" soruları yöneltildi. K.Ö., başkanlığa sıcak bakmadığını söyleyince, komisyon öğretmene 34 puan verip asaletini bir yıl sonraya bıraktı. "Evet" demediği için düşük puan aldığını ileri süren öğretmen K.Ö’nün bu iddiasını idari yargıya taşıyacağı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Erzurum’un Aşkale ilçesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni K.Ö, adaylığının kalkması ve asaletinin onaylanması için mülakata girdi. Mülakat komisyonu K.Ö’ye "Başkanlık sistemi ve referandum hakkında ne düşünüyorsun? Çevrendekilere ne tavsiye edeceksin?" sorularını yöneltti. K.Ö, başkanlık sistemine sıcak bakmadığını söyledi. Komisyon aday öğretmene 34 puan verince, asaletinin onaylanması gelecek yıla kaldı. “Evet” demediği için düşük puan aldığını ileri süren öğretmen K.Ö’nün bu iddiasını idari yargıya taşıyacağı öğrenildi. Eğitim-Sen Erzurum Şube Başkanı Ferit Ağyürek, “Onlar gibi düşünmeyenler mülakatlardan geçemiyor” dedi.

Mersinli K.Ö, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı. 5 yıllık sözleşmeli öğretmenliğin ardından devlet memuru olan K.Ö, son 1,5 yıldır da aday statüsünde görev yaptı. K.Ö’nün Eğitim-Sen Erzurum Şubesi’ne verdiği dilekçeden edinilen bilgiye göre, performans notları ortalaması 92, yazılı sınav ortalaması 79 olan K.Ö, adaylığının kaldırılması ve asaletinin onaylanması sürecinde son basamak olan mülakat sınavına Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü’nde girdi.

Türk İslam sentezini sordular

5 kişilik komisyonun karşısına çıkan K.Ö’ye disiplin yönetmeliğiyle ilgili bir soru soruldu. Bu soruya doğru yanıt veren K.Ö’ye sorulan ikinci soru "Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yerleşmesini sağlayan 3 isim verebilir misiniz?" oldu. Komisyon, önceden belirlenen soruların ardından K.Ö’ye güncel gelişmelerle ilgili sorular sordu.

"Başkanlık sistemi ile ilgili ne düşünüyorsun?"

Ardından komisyon başkanı “Başkanlık sistemi ve referandum hakkında ne düşünüyorsun? Çevrendekilere ne tavsiye edeceksin?” sorusunu yönetti. Bu soru karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan K.Ö, komisyon üyelerinin yanıt beklemesi üzerine düşüncelerini açıkladı ve başkanlık sistemine olumlu bakmadığını, böyle bir sistemin Türkiye’ye fayda getirmeyeceğine inandığını söyledi. K.Ö’nün bu yanıtının ardından mülakat sonlandırıldı.

K.Ö: Asıl amaç FETÖ ile mücadele değil, muhalifleri sindirmek

Disiplin yönetmeliğiyle ve kendi alanıyla ilgili 2 soruya doğru yanıt verdiğini düşünen K.Ö, mülakat sonucunda 34 puan aldığını öğrendiğinde şoke oldu. Asaletinin onaylanması için yazılı sınav ve mülakat ortalamasının 60 olması gereken K.Ö, referandumla ilgili soruya evet yanıtı vermediği için düşük not aldığını iddia ederek durumu Eğitim-Sen Erzurum Şubesi’ne iletti ve mülakat sınavının iptali istemiyle idari dava açmak için sendikadan hukuki destek istedi. K.Ö, sendikaya verdiği dilekçede “Ben FETÖ’cü veya PKK’lı değilim. Okulda siyaset yapmamak ve öğrencileri yönlendirmemek koşuluyla siyasi açıdan solda yer alan biriyim. Benim şu anki durumum meselenin sadece FETÖ olmadığının göstergesidir. Zira bana bu yapılırken geçmişte cemaatin dershanelerine gitmiş ancak şimdi pişman olduklarını söyleyen kişiler bu muameleye maruz kalmamaktadır. Asıl sorunun muhalifleri sindirmek ve devlet kurumlarından ayıklamak oldukları açıktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen: kendileri gibi düşünmeyenleri mülakattan geçirmiyorlar

Eğitim-Sen Erzurum Şube Başkanı Ferit Ağyürek, öğretmen K.Ö’nün şikayetine benzer çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "İlk defa referandum konusunda aday öğretmene soru sorulduğunu duydum. Ama genel olarak mülakatlarda benzer sıkıntılar var. Bizim üyemiz olsun, olmasın çok sayıda kişiden şikayetler alıyoruz. Mülakatları geçemeyen çok sayıda kişi var. Bunlar da genelde solcu, demokrat öğretmenler. Onlar gibi düşünmeyenleri mülakattan geçirmiyorlar. Performans ve yazılı sınav notları yüksek olsa da fayda etmiyor. Bir arkadaşımızın performans notu 90, yazılı sınav notu 90. Ama mülakatta 29 puan vermişler. Yazılı sınav ve mülakatın ortalamasının 60 olması gerekiyor. Dolayısıyla yazılıdan 90 alan öğretmen, mülakatta 29 alınca 60 ortalamasına ulaşamıyor. Öğretmen arkadaşımız K.Ö’nün durumuyla da yakından ilgileniyoruz, dava açma hakkı var, o süreçte kendisine destek vereceğiz” dedi.