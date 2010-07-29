Öğretmen adayı hademelik yaptı

T24- Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde yoturan 30 yaşındaki Tayfun Tuzcu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden 2 yıl önce mezun oldu. Okulu bitirip öğretmen olmanın hayalini kuran Tuzcu, 3 kez girdiği KPSS'de yeterli puanı alamayınca İşkur'a başvurdu, kurum ona ilköğretimi bitirdiği okulda hademe olarak iş buldu. Tuzcu, “6 ay hademe olarak çalıştım. Tuvalet temizledim, paspas yaptım, camları sildim. İşin kötü tarafı 6 ay sonra yine işsiz kaldım. Yani kadrolu hademe bile olamadım” dedi.



OKUDUĞU OKULDA HADEMELİK YAPTI

Tayfun Tuzcu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 2 yıl burada okuduktan sonra 2004 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, 2008'de de buradan mezun oldu. Ancak Tuzcu için mesleki yaşamı beklediği gibi gelişmedi. Mücadele etti, KPSS'ye 3 kez girdi, ikisinde de 72 puanla kazanamadı. Bu yıl ise heyecanla puanının açıklanmasını bekliyor.



Tuzcu, askerden gelen işsiz arkadaşlarının İşkur'a başvurmaları için belgelerini doldururken bir tane de kendisi için düzenlediğini söyledi. Bir hafta sonra Burhaniye Kapalı Spor Salonu'nda başvurular için kura çekildiğini ve kendi adının da çıktığını kaydeden Tayfun Tuzcu, şunları anlattı:

“İş, okullarda 6 ay hademelikti. 700 kişi içinden ilk benim adım okununca şok oldum. İlçenin Halk Eğitim Müdürü beni tanıyor. ‘Ya bu nasıl olacak, adam öğretmen, mümkün değil olmaz’ demiş. İşkur'dan yetkililer, kaymakam ve müdür aralarında, ‘Bu basına yansırsa büyük olay olur, başka bir hizmete verelim’ diye konuşmuş. Sonuçta ertesi gün gittim ve işe başlattılar. İşe başladığım okul da benim için sürpriz olmuştu. Çünkü Burhaniye'nin en eski okullarından olan, benim de 8 yılımı geçirdiğim Nadir Tolon İlköğretim Okulu'nda görevlendirilmiştim. Bu benim içimde buruk bir sevinç oluşturdu. Kendimi sınıflarında öğrencilerime ders verirken rüyalarıma giren okulda, bir şans eseri olarak hademe olmuştum. İçim burkuldu ama yine de işe başladım.”

ÖĞRETMENLERİ ÇOK ÜZÜLDÜ, TEPKİ GÖSTERDİ

İşe başladıktan öğretmenlerinin duruma çok üzüldüğünü ve durumu medyaya yansıtmayı teklif ettiklerini anlatan Tuzcu, “Ağlamamak için kendimi zor tuttuğum anlar oldu, medyaya duyuralım ısrarlarına rağmen 'öğretmenken hademe oluşumu' kimseye malzeme etmek istemedim. Ajitasyon yapmak isteseydim elimde imkanlar vardı” dedi.

MEDYAYA DUYURMAYALIM RİCASI

Bu durumunun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini de tedirgin ettiğini ifade eden Tuzcu, “1.5- 2 ay süreyle hademelik yaptıktan sonra, ‘Medyaya duyurmayalım’ ricasıyla birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerin girişimiyle Burhaniye Halk Kütüphanesi'ne yine temizlikçi olarak verdiler. Memur ise ‘Madem geldin buradaki tuvaletleri temizleyeceksin’ diye durumunu bilmesine rağmen emir yağdırdı. 4- 5 ay paspasçılık yaptım. Durumum anlayana derstir ama bu ders meselesi değil. Bir ülkenin eğitim ve dış politikası seneden seneye değişmemeli. Üçüncü dünya ülkelerinde bile olmaz belki. Resmen ayakaltı olmuş. Yaptığım hiçbir işten utanmıyorum. Ahlaksızca para kazanmıyorum” diye konuştu.

ARTIK 2 YIL İŞ YOK

Ailesinin emeklerini boşa çıkarmamak için hademeliği kabul eden Tayfun Tuzcu, “İş 18 Nisan'da bitti. İşkur, işe yerleştirdiği adamları 2 yıl işe almıyor. Dershane ve özel okullarda modern köleliğe yem olmamak için dershaneye başvurmamıştım. Şimdi başvurdum haber yok” dedi.

ARTIK HİÇ BİR ŞEYE ŞAŞIRMIYORUM

Eğitim sisteminde başköşede oturanların yetersiz olduğunu öne süren Tuzcu, “Türkiye dünyada söz sahibi olmak istiyorsa eğitime önem versin. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Öğretmenken hademe olduğuna göre doktorken hastabakıcı da olabilirsin. Benim durumumda 320 bin tane öğretmen adayı var. Plansız programsız üniversiteler açılıyor. Buradan mezun olan öğrencilerin ne iş yapacakları hesaplanmıyor. Her ile bir üniversite açılıyor. Üniversite açılan il ve ilçelerdeki esnafa müşteri olarak bizi sunuyorlar. Onca yıl eğitimden sonra mezun olan arkadaşlarımız, benim gibi sokaklarda işsiz olarak dolaşıyor” dedi.