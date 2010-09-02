-ÖĞRETMEN AÇIĞI ''ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİKLE'' ÇÖZÜLECEK ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) iddialar nedeniyle öğretmen atamalarını erteleyen Milli Eğitim Bakanlığı, yürütülen soruşturmaların uzaması halinde oluşacak öğretmen açığını ücretli öğretmenlik uygulamasıyla gidermeyi planlıyor. MEB, KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili durum netleşinceye kadar 31 Ağustos 2010'da yapılması planlanan öğretmen atamalarını ertelemişti. Yeni eğitim-öğretim yılının 20 Eylül'de başlayacak olması ve durumun bu tarihten önce netlik kazanmaması okullarda öğretmen açığının nasıl kapatılacağı sorusunu gündeme getirdi. KPSS ile ilgili soruşturmaların tamamlanmasını bekleyen Bakanlık, eğer süreç 20 Eylül'den sonraya sarkarsa ''ücretli öğretmenlik'' sistemini uygulamaya koyacak. Bu çerçevede il milli eğitim müdürlükleri, öğretmen ihtiyaçlarını ücretli öğretmenlik yoluyla giderecek. Uzun yıllardır zaman zaman öğretmen açığının giderilmesi amacıyla uygulanan bu sistemin yasal dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi oluşturuyor. Söz konusu maddede, ''Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (Askeri akademiler dahil), okul kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda vb. kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir'' hükmü yer alıyor. Millİ Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'a göre, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yükseköğrenim görmüş kişiler ücretli öğretmenlik yapabiliyor. Ücretli öğretmen görevlendirme işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılıyor. Görevlendirilenlerin 7,5 saati 1 gün hesabıyla değerlendirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendiriliyor. Görevlendirilenlerin birim ek ders ücreti tutarı brüt 8.32 TL, net: 7.02 TL olarak hesaplandı. Bunlardan haftada 30 saat ders okutanların bir ayda alacağı net ücret 842.4 TL'yi buluyor. Bu konumda olanların o aya ilişkin sigorta kesintisi de 16 gün üzerinden işlem görüyor.