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Eğitim

"Öğretmen açığı, eğitim alanında çok ağır bir sorun yaratacak"

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Erkan Saka, ilk ve orta öğretimdeki öğretmen açığının ağır bir sorun yaratacağını söyledi

23 Eylül 2016 02:34

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Erkan Saka, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eğitim alanında yapılan açığa almaların,  ciddi etkiler yaratacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen destekçilerinin yanı sıra Güneydoğu'daki öğretmenlerin de görevden alındığını belirten Saka, ilk ve orta öğretimdeki öğretmen açığının ağır bir sorun yaratacağını ifade etti.

 

"Devlet okullarındaki sınıflar çok kalabalık olacak" 

 

Gülen destekçilerinin büyük bölümünün özel okullarda çalıştığını, bu okulların kapatıldığını ve öğrencilerin farklı okullara yönlendirildiğini anımsatan Saka, "Bu nedenle devlet okullarında sınıflar çok kalabalık olacak ancak en azından bu okullarda öğretmen de olacak" dedi.

 

"Öğretmenlerin psikolojisi bozuluyor"

 

Öte yandan Saka, 'terör örgütünü desteklediği' iddiasıyla açığa alınan bazı öğretmenlerin görevlerine iade edildiğine de değindi. "Görevden alındıktan sonra size savunma hakkı verilmiyor ve suçsuzluğunuzu bir şekilde ispatlamanız gerekiyor. Bunu adil bulmuyorum ancak birçok öğretmenin görevine döneceğini düşünüyorum" diye devam eden Saka, her şeye rağmen söz konusu sürecin uzun olduğunun ve öğretmenlerin psikolojisinin olumsuz etkilendiğinin de altını çizdi.

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