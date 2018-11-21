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Yaşam

Öğretmen, 6 öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Emet'te ücretli öğretmenlik yapan Ü.A., öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı

21 Kasım 2018 19:47

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 43 yaşındaki matematik öğretmeni Ü.A., 6 kız öğrencisine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Emet ilçesindeki bir ortaokulda, 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli matematik öğretmeni Ü.A.'nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı. 

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)
 

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