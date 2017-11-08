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Öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir ortakokulda öğretmen 45 yaşındaki C

08 Kasım 2017 19:07

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde bir ortakokulda öğretmen 45 yaşındaki C.G., 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni C.G., iddiaya göre, kız öğrencisi S.Ö.\'ye cinsel istismarda bulundu. S.Ö., olayı bir arkadaşına anlattı. Arkadaşı da kızın ailesine ve okul yönetimine haber verince, şikayette bulunuldu. C.G. ile öğrencisi S.Ö. arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan öğretmen C.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtlidi.

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