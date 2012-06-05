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Yaşam

Öğretim üyesi üniversitenin bodrum katında ölü bulundu

Türkiye'nin en tanınmış sualtı fotoğrafçılarından Recep Dönmez, öğretim üyeliği yaptığı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bodrum katında iple asılı halde bulundu

05 Haziran 2012 19:56

Maltepe Başıbüyük'teki Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Recep Dönmez, üniversitenin bodrum katında iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Deniz ve Sualtı Görüntüleme Teknikleri konusunda ders veren Dönmez'i çalışma ofisinin yanındaki depoda demirlere asılı halde bulan üniversite çalışanları ve güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa süre çok sayıda polis ekibi geldi. Polis üniversite çalışanları ve güvenlik görevlilerinin bilgisine başvurdu. Recep Dönmez’in cesedi olay yeri inceleme cesedi olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Recep Dönmez’in ölümü üniversite de şok etkisi yarattı. Türkiye’nin en bilinen sualtı fotoğrafçılarından biri olan Recep Dönmez’in evli ve 24 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Polis, cesedin yanında bir not buldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor
 

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Recep Dönmez

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