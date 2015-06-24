T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretim üyesi ölümüyle literatüre girdi

Öğretim üyesi Ali Celal Hoş, bilimsel araştırma amacıyla ‘elektroşoker’ cihazıyla balık avladığı sırada hayatını kaybetti

24 Haziran 2015 14:31

Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Dr. Ali Celal Hoş, ‘elektroşoker’ cihazıyla balık avlamaya çalıştığı sırada, cihazda bulunan elektrik yüklü iki kablonun suyla temas etmesi sırasında akıma kapılarak yaşamını yitirdi. 

Hoş’un üniversiteden arkadaşı Prof. Dr. Zafer Ayaş elektroşoker cihazıyla yapılan bu işlem sırasında literatürde herhangi bir ölümün olmadığını söyledi. Öğretim üyesinin kalp krizinden yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor.

Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre; Olay 20 Haziran günü, Karaman’ın Ayrancı İlçesi’nde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hoş, yolda hayatını kaybetti. Hoş’un cenazesi Ayrancı’da yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde toprağa verildi.

Prof. Dr. Zafer Ayaş, daha önce elektroşoker cihazıyla herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığını belirterek “Deredeki balık türleri araştırmamızda bir profesör, iki doktoralı uzmanımız bir de teknisyenimiz vardı. Hocamızın eşinden aldığımız bilgiye göre uzun süredir kalp rahatsızlığı varmış. Eşi sürekli kendisine bir elektro çektirmesini söylüyormuş. Tahminimiz küçük bir kıvılcım hocamızın bu rahatsızlığını tetikledi. Literatürde bu işlem sırasında görülmüş bir ölüm yok. Yöntem 30 yıldır Türkiye’de kullanılıyor. Cihaz 12 voltluk çok küçük bir elektrik veriyor” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Erol ise “Teorik olarak 12 milivoltluk bir elektrik kalbe direkt verilmediği sürece böyle bir sonucun olması muhtemel değil. Ancak kalple ilgili bir rahatsızlık varsa bir ihtimal diyebiliriz” diye konuştu.

Hoş'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. 

ETİKETLER

hacettepe üniversitesiali celal hoşöldüöğretim üyesielektroşokerkalp krizibalık avlamaaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24