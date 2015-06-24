Öğretim üyesi ölümüyle literatüre girdi

Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Dr. Ali Celal Hoş, ‘elektroşoker’ cihazıyla balık avlamaya çalıştığı sırada, cihazda bulunan elektrik yüklü iki kablonun suyla temas etmesi sırasında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Hoş’un üniversiteden arkadaşı Prof. Dr. Zafer Ayaş elektroşoker cihazıyla yapılan bu işlem sırasında literatürde herhangi bir ölümün olmadığını söyledi. Öğretim üyesinin kalp krizinden yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor.

Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre; Olay 20 Haziran günü, Karaman’ın Ayrancı İlçesi’nde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hoş, yolda hayatını kaybetti. Hoş’un cenazesi Ayrancı’da yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde toprağa verildi.

Prof. Dr. Zafer Ayaş, daha önce elektroşoker cihazıyla herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığını belirterek “Deredeki balık türleri araştırmamızda bir profesör, iki doktoralı uzmanımız bir de teknisyenimiz vardı. Hocamızın eşinden aldığımız bilgiye göre uzun süredir kalp rahatsızlığı varmış. Eşi sürekli kendisine bir elektro çektirmesini söylüyormuş. Tahminimiz küçük bir kıvılcım hocamızın bu rahatsızlığını tetikledi. Literatürde bu işlem sırasında görülmüş bir ölüm yok. Yöntem 30 yıldır Türkiye’de kullanılıyor. Cihaz 12 voltluk çok küçük bir elektrik veriyor” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Erol ise “Teorik olarak 12 milivoltluk bir elektrik kalbe direkt verilmediği sürece böyle bir sonucun olması muhtemel değil. Ancak kalple ilgili bir rahatsızlık varsa bir ihtimal diyebiliriz” diye konuştu.

Hoş'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.