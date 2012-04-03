Öğretim üyesi elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Elazığ'da, bir süredir haber alınamayan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Gürateş, arazide ölü bulundu

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Elazığ’da bir haftadır kayıp olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanı 47 yaşındaki Doç. Dr. Bilgin Gürateş’in dün gece Gümüşkavak Mahallesi’nde cesedi bulundu. Gürateş’in elleri ve ayaklarının bağlı, boynunda ip bulunduğu ve kasığından tabanca ile vurulduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çalıştığı hastaneden 16 Ocak’tan itibaren 26 Ağustos 2012 tarihine kadar ücretsiz izne ayrılan Doç.Dr.Bilgin Gürateş’ten 28 Mart gününden itibaren haber alınamadı. Doç. Dr. Gürateş’in bulunması için polis, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

Bekar olan ve yalnız yaşayan Doç. Dr. Bilgin Güretaş’ın evi, hastanedeki odası ve muayenehanesinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı, evinin çevresindeki bir işyerine ait güvenlik kamerası incelemeye alındı. İncelemede, Doç. Dr. Gürateş’ın özel otomobilinin, 28 Mart’ta saat 10.30’da beyaz montlu bir kişi tarafından evinin önüne getirilip bırakıldığı görüldü, polis çalışmasını bu yöne kaydırdı.

Cesedi bulundu

Çalışmaların sürdüren polis, dün gece Gümüşkavak Mahallesi’ndeki bir arazide Doç. Dr. Bilgin Gürateş’in cesedini buldu. Doç. Dr. Gürateş’in cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Elleri ve ayakları bağlı ve boynunda ip bulunan Doç. Dr. Bilgin Gürateş’in, kasığından bir kurşunla vurulduğunun tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.