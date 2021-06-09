Öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına başlandı

Saağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasına bugün başlanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda bahsi geçen meslek grupları bugün başlandı.

Sağlık Bakanı Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye’de bulunan 207 yükseköğretim kurumunda toplam 90 bin 338 öğretim üyesi ve toplam 180 bin 65 öğretim elemanı bulunuyor.