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Öğrenim kredisi sonuçları açıklanıyor

Burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan üniversite öğrencilerinin bekleyişi sona eriyor sonuçlar 26 Kasım'da açıklanıyor

13 Kasım 2012 13:03

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu(YURTKUR) burs veya öğrenim kredisi için başvuran 661 bin 742 aday için beklenen açıklamayı yaptı. Başvuranların tamamının öğrenim kredisi alacağını açıklayan YURTKUR,  bazı adaylara da  karşılıksız burs verileceğini duyurdu.

2012 yılında üniversite öğrencileri aylık 260 TL burs veya kredi alıyorlardı. 2013'de ne kadar zam yapılacağı daha sonra belli olacak.

Açıklamada 26 Kasım'da öğrencilerin sonuçları yurtkur'un internet sitesinden öğrenebileceği belirtildi. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylara, 7 Ocak'tan itibaren Ziraat Bankası şubelerinden ödeme yapılmaya başlanacak.

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