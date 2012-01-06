-Öğrenim kredisi için kanun teklifi TBMM (A.A)- 06.01.2012 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemesine ilişkin kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlar, Türkiye İstatistik Kurumunun tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın yarısı ilave edilmek suretiyle belirlenecek. Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi işe girdikten itibaren 1 yıl, öğrencinin lisansüstü öğrenin görmesi halinde 4 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve 3 aylık dönemler halinde ödeyecek. Ancak bu süre 1 yıl daha uzatılabilecek. Ödeme, askerlik süresine rastlarsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi görev iş akdinin feshi veya işten ayrılma gibi nedenlerle kesintiye uğrarsa, askerlik döneminin bitimine ve yeni bir iş akdinin tesisine kadar TÜFE uygulanmadan ertelenecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanacak.