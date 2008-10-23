T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğrenim kredisi 180 YTL oluyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisi ve bursların 160 YTL'den 180 YTL'ye çıkarılacağını açıkladı.

23 Ekim 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisi ve bursların 160 YTL'den 180 YTL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Bakan Çelik, öğrenim kredisi ile bursların 2009 yılı için yüzde 12,5 artırılacağını kaydetti. Halen 760 bin öğrenci Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (Yurtkur) kredi veya burs alıyor. Bu yıl için 73 bin civarında öğrenciye burs, 175 bin civarında öğrenciye de kredi verilmesi planlanıyor. Öğrencilerin üniversitelerin açıldığı ilk ay Yurtkur yurtlarına akın ettiğini belirten Çelik, "İlk aylarda yurt kapasiteleri yüzde 120'e çıkıyor; ama sonraki aylarda öğrenciler çevreyi tanıdıkları için yurttan ayrılıp arkadaşlarıyla ev tutuyor. Kapasite yüzde 75-80 civarına düşüyor." dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24