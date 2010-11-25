-ÖĞRENİM KREDİLERİ ALINDIĞI SÜREDE ÖDENECEK TBMM (A.A) - 25.11.2010 - TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüşülen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 1. bölümü kabul edildi. Kabul edilen bölüme göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak. YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimiyle ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurt dışında da yurt kurabilecek. YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak. YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum Genel Kurulunda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda bir toplanacak. YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurt dışında kuracağı yurtlarla ilgili ''uzman müşavir'' atayabilecek. -ÖĞRENCİ KREDİLERİ- Öğrenim kredileri, alındığı kadar sürede ödenecek. 4 yıl kredi alan bir kişi, daha önce bu krediyi 2 yılda geri öderken, düzenlemeyle 4 yılda ödeyecek. Böylece, taksit sayısı arttığı için ödenen aylık miktarı da yaklaşık yarıya inecek. Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl değil, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak ve birer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlamasını uzattırabilecek. Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borcunu ödeyecek. Bu süre, daha önce 1 yıl sonra başlıyor ve borç ödemesi de 1 yıl içinde yapılması gerekiyordu. Yurt içindeki öğrencilerden kefil aranmazken, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınacak. TOKİ'ye, hizmet, yurt binaları ve tesis yaptırılabilecek. Bu bina ve tesisler, kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi ve harçlardan istisna tutulacak. Teklifin 2. bölümü üzerinde görüşmeler sürüyor.