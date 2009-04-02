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Yaşam

Öğrenciyi katil sandılar

İstanbul’da bir öğrenci, başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı sanılarak gözaltına alındı.

02 Nisan 2009 03:00

İstanbul’da bir öğrenci, başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı sanılarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Etiler Semti'nde başı kesilerek öldürülmüş bulunan Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak her yerde aranan Cem Garipoğlu'nun, İzmir'deki vapurda görüldüğü ihbarı heyecan yarattı. Vapurdaki aramada, Garipoğlu'na benzeyen kişiden şüphelenildiği, ancak o olmadığı ortaya çıktı.

Geçen cumartesi günü `155 Polis İmdat' telefonunu arayan bir kişi, gazetelerden takip ettiği 18 yaşındaki Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun, Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan arabalı vapurda olduğunu ihbar etti. Harekete geçen polis, vapuru Bostanlı İskelesi'nde karşıladı. Aramada, Garipoğlu'na çok benzediği öne sürülen sürülen kişi gözaltına alındı. Bostanlı Karakolu'na götürülen kişinin, Garipoğlu değil İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlenince serbest bırakıldı.

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