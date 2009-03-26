Öğrenciye 1 dakikalık jest

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarına cep telefonuyla gelmesi yasaklanan öğrenciler, okul ve dershane önlerine Türk Telekom tarafından konulacak olan ankesörlü telefonlarla

aileleriyle bir dakika süreyle ücretsiz görüşebilecek.



Türk Telekom Kastamonu Başmüdürü Serdar Korkusuz, yaptığı açıklamada, okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını hatırlatarak, yaptıkları çalışmayla tüm okul ve dershane önlerine ankesörlü telefonlar yerleştirmeye başladıklarını söyledi.



Öğrencilerin bundan böyle okul önlerindeki Türk Telekom'a ait telefonlar aracılığıyla sabit telefon hatlarıyla 1 dakika süreyle ücretsiz görüşme yapabileceklerini ifade eden Korkusuz, şunları kaydetti:



"Türk Telekom, Türkiye genelinde ilköğretim okulları, lise ve dershanelerde bulunan yaklaşık 7 bin ankesörlü telefonda şehir içi 1 dakikalık ücretsiz telefon görüşmesi kampanyası ile eğitime verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.



Bu kampanya, eğitim kurumlarında öğrencilerin aileleriyle ücretsiz olarak görüşmelerine olanak sağlıyor. Kampanya 2008-2009 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek. Kampanyanın uygulanmakta olduğu ankesörlerde sadece ücretsiz ilk 1 dakikalık şehir içi aramalar kartsız olarak, diğer tüm aramalar kartlı ve ücretli olarak gerçekleştirilmektedir."

