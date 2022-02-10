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Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmen 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A. savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti

10 Şubat 2022 15:40

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğrencisine cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A. (32), 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., iddiaya göre, kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği belirtildi. (DHA)

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