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Eğitim

Öğrencisini döven öğretmen gözaltına alındı

Öğretmenin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

14 Kasım 2016 20:19

İstanbul Ümraniye'de öğrencisine derste şiddet uygulayan ilkokul öğretmeni gözaltına alındı.

Bir ilkokul öğretmeninin, tahtaya yazı yazan öğrencisini azarlayıp tokat atmasının, başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından öğretmen T.K. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştı

Teslim oldu

Öğretmenin kendisine ve yakınlarına ait çeşitli adreslerde arama yapan Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğretmenin izine rastlamadı.

Öğretmen T.K, Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan T.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Öğretmenin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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