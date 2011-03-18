-ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ ŞANLIURFA (A.A) - 18.03.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen öğrencinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kavgada yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Burhan Kodak'ın (13) cesedi, öğleden sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Siverek Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside ''ölümün darptan kaynaklanmadığını'', öğrencinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini bildirdi. Bu arada olayın ardından Gürakar beldesinde jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.