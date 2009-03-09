Öğrencinin koluna yürek burkan not

‘Konuyla ilgili işlem başlattık’

‘Bunu götür annene babana okut’



Öğrenci gözyaşlarına boğuldu



Cebinde dolmuşa binecek parası yok!

'Öğretmenleri neden yoktan anlamıyor?'

‘Basına açıklama yapma şansım yok’

Cemil Alevli İlköğretim Okulu 6/A sınıfında okuyan Ersin Kesen, kardeşleri olan aynı okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Erdal ve 3'üncü sınıf öğrencisi Ece ile birlikte 3 Mart sabahı okula gitti. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ebru Kuru’nun her öğrenciden her ayın ilk günlerinde toplanması için görevlendirdiği öğrenci, Ersin’den 2 TL’lik temizlik parasını istedi. Babasının parası olmadığı için parayı ödeyemeyen Ersin Kesen öğretmenine ailesinden para istemeyi unuttuğu yalanını söyledi. Bunun üzerine öğretmen Ebru Kuru da temizlik parası vermeyen Ersin’in koluna büyük harflerle temizlik parasının kısaltılmışı olan ‘TEM PAR’ diye yazdı. Ardından da, “Bunu götür annene babana okut” dedi. Öğretmen Kuru, Ersin Kesen gibi temizlik parası vermeyen Mahmut C.’yi de azarladı.Gözyaşları içinde evine dönerek başından geçenleri anlatan Ersin Kesen, sınıfın ortasında yapılan bu hakaretin çok ağırına gittiğini belirterek, “Artık o sınıfa gitmek istemiyorum. Geçen ay da öğretmenimiz temizlik parasını getirmediği için, bu ay da benimle birlikte temizlik parası veremeyen Mahmut Cankotan’ı tartaklamıştı. Okulda 4 kardeşi olanlardan 1’er TL temizlik parası isteniyor. Biz ise 3 kardeş olduğumuz için yine 2’şer TL istediler. Zaten paramız olsa götürür verirdim” dedi.Aylardır işsiz olan Ahmet Kesen, oğluna sınıfta arkadaşlarının gözü önünde yapılan bu girişim karşısında çılgına döndüğünü söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yaparken özelleştirme nedeniyle işsiz kaldığını ve TIR şoförlüğü yapmaya başladığını anlatan Ahmet Kesen, işlerin kötü gitmesi nedeniyle Irak’a yapılan seferlerin durduğunu ve iki aydan bu yana da işsiz olduğunu kaydetti. Cebinde dolmuşa binecek parası olmadığı için yürüyerek iş aradığını belirten Kesen şunları söyledi:“Ben kimseden yardım istemiyorum. Sakın kimse bana yardım teklif etmesin. Cebimde 1 TL kaldı. Ben iş istiyorum. Zaman zaman tüfekle ailemi katletmeyi bile düşündüm. Cebinde parası olan adam 2 TL verip de çocuğuna böyle bir cezanın verilmesine gönlü razı olur mu? Ben çocuklarıma çalışırken çok iyi bakan bir babaydım. Şimdi harçlık bile veremiyorum. Kurban Bayramı'ndan bu yana sefalet içerisindeyiz. İş yok. Yalvarıp 200 - 300 TL’ye birilerinin yerine sefere gidiyordum. Artık onu da bulamıyorum. Öğretmenleri neden yoktan anlamıyorlar. Eskiden 4 bin 300 dolara Irak’a iş buluyorduk. Şimdi Gaziantep’ten aynı iş 950 dolara yapılıyor. Böyle giderse halimiz daha da kötü olacak. Arkadaşlarımın çoğu işsiz. Başbakan acaba biz böyle sefalet içindeyken rahat uyuyabiliyor mu? Bize bunu yapanlar Allah’larından bulsunlar.”Cemil Alevli İlköğretim Okulu Müdürü Murat Kar konudan haberdar olmadığını söylerken, muhabirlerin neden temizlik parası toplandığıyla ilgili sorusuna, “Ben devlet memuruyum. Size basın açıklaması yapma şansım yok. Ama, milli eğitimin durumunu biliyorsunuz” dedi. Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman ise Cemil Alevli İlköğretim Okulu’ndaki bu gelişmeden bilgisinin bulunmadığını ifade ederek, “Aileden bu konuda bize şikâyet dilekçesi gelmedi. Ama, bu iddiayı araştıracağım. Böyle bir şeyin olması mümkün değil” diye konuştu.