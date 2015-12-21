Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan öğretmen görevden uzaklaştırıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde iki öğrencisiyle ilişki yaşamakla suçlanan öğretmenin işine son verildi. Öğretmenlik sertifikası da iptal edilen Haeli Wey, 150 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Austin kentindeki Westlake Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak çalışan Haeli Wey, öğrencilerinden biriyle birçok kez cinsel ilişkiye girdi. Adı açıklanmayan 17 yaşındaki genç, bir başka öğrenciyle daha ilişkisi olduğunu öğrenince öğretmeniyle yaşadıklarını polise anlattı.



Mahkeme belgelerinde, genç öğretmenin, öğrencisinin ailesiyle birlikte Afrika gezisine gittiği ve ilişkilerinin söz konusu geziden sonra başladığı ifade edildi.

New York Daily News'ün haberine göre; Wey ile Ağustos ve Temmuz aylarında birçok kez ilişkiye girdiğini söyleyen öğrenci, genelde öğretmenin evinde ya da otomobilinde birlikte olduklarını söyledi. 17 yaşındaki diğer mağdur öğrenci ise Wey ile Eylül ayında geziye gittiğini ve hamakta öpüştüklerini öne sürdü.

Haeli Wey, hakkındaki iddialar ayyuka çıkınca ekim ayında çalıştığı okuldan atılmıştı. Öğretmenlik sertifikası iptal edilen Wey, 150 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.