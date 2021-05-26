Öğrencilerine cinsel istismar suçundan 70 yıl hapis cezası olan eski öğretmen yakalandı

Çocuğa cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası olan ve 7 yıldır Osmaniye’de saklandığı açıklanan eski öğretmen M.Ş, Şanlıurfa’da sahte kimlikle operasyonla yakalandı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde öğrencilerine karşı “çocuğa cinsel istismar suçu” işleyen M.Ş, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektif ekiplerinin yürüttüğü operasyon ile Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Yakalanan M.Ş. Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından kesinleşmiş 70 yıl hapis cezasını çekmek üzere Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı M.Ş’nin yakalandığını basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. Jandarmanın açıklaması ise şöyle:

“Jandarmanın dedektifleri Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı –JASAT unsurlarınca icra edilen operasyon neticesinde; hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan ‘70 Yıl’ kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 7 yıldır firari olarak aranan, bahse konu cinsel istismar suçlarını öğretmenlik döneminde öğrencilere karşı işleyen eski öğretmen M.Ş.nin bu zamana kadar Osmaniye İlinde olduğu ancak yakalanamadığı, şahsın Şanlıurfa iline geldiği haberinin alınması üzerine 26.05.2021 günü Saat:12:00 sıralarında Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesinde üzerinde sahte kimlikle kıskıvrak yakalanmıştır. M.Ş. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.”