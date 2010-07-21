-''ÖĞRENCİLERİN YANILMAMASI İÇİN DÜZENLEME YAPTIK'' ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, LYS sonuçlarında MF-4 yerleştirme puan türü alanında başarı sırası değerinin yanlış olduğunun belirlenmesine ilişkin, ''TM alanından giren adaylar MF-4 puan türünde bir program alanı tercih edebiliyor. TM alanındaki adayları da katarak MF-4 yerleştirme puan türü alanında başarı sırasını yeniden hesapladık. Öğrencilerin tercih yaparken yanılmaması için böyle bir düzenleme yaptık'' dedi.