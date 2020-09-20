Öğrencilerin uzaktan eğitim için televizyon ve internet ihtiyacını soruşturan Antalya Valiliği: Sadece bir ilçemizden 5 bin başvuru olmuş, biz de şaşırdık

Antalya’da yürütülen uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime hazırlık çalışmaları hakkında Hürriyet’e konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, okulların pandemi sürecine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan tarama sürecinin de büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Hriyet'te yer alan habere göre, Vali Yazıcı, okul müdürlerine talimat vererek evinde televizyon ve interneti olmayan öğrencileri tespit etmelerini istediklerini belirterek, ''Çalışma maalesef yanlış anlaşıldı. Biz ‘Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devlet eliyle televizyon, bilgisayar dağıtılacağını sanmış. Sorgulama sonrası elimize inanılmaz rakamlar geldi. Biz de şaşırdık. Sadece Muratpaşa ilçemizden 5 bin başvuru olmuş” dedi.

"Sanırım büyük bir iletişim kazası yaşadık"

"Normal şartlarda böyle bir rakamın bu ilçeden çıkması mümkün değil" diyen Yazıcı, "Sanırım büyük bir iletişim kazası yaşadık. Oysa biz hiçbir öğrencimiz Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ulaşmakta sorun yaşamasın, EBA sınıflarını buna göre planlayalım diye bunu sorduk" diye konuştu.

"Olmayana, ‘Şu sınıfa gel sistem üzerinden derslerini takip et’ diyecektik"

“Yani televizyonu, interneti olmayan öğrencimize ‘Şu sınıfa gel sistem üzerinden derslerini takip et’ diyecektik" diyen Vali, şöyle devam etti:

"Ancak binlerce başvuru aldık. Büyük ihtimalle evinde televizyon ve internet olan da başvuru yapınca rakam çok yüksek çıktı. Ama planlamayı sürdürüyoruz. Evinde gerekli sistem olmayan öğrencilerimiz halk eğitim, gençlik merkezlerinde oluşturulan sınıflarda eğitimlerini alabilecek.”