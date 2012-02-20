Öğrencilerin parasız eğitim isteğine polisten sert müdahale

T24 - Karaelmas Üniversitesi’nde (ZKÜ) öğrenim gören 8 kişilik öğrenci grubu, ’Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvenci Sistemi’ çalıştayının düzenlendiği otel önünde toplanarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı protesto etti. Polis slogan atan öğrencilere, YÖK Başkanı gelmeden müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası 5 öğrenci gözaltına alındı.

ZKÜ Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Siyaset ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın, Zonguldak Dedeman Oteli'nde düzenlediği çalıştaya, Vali Erol Ayyıldız ile birlikte 40 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

Şoför yolu şaşırdı, Başkan gecikti

Ankara'dan çalıştaya katılmak üzere hareket eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, şoförünün yolu şaşırması nedeniyle çalıştayın açılışına katılamadı. Daha kısa olan Zonguldak-Ankara Karayolu yerine Bolu ve Düzce'yi geçip Zonguldak-İstanbul Karayolundan kente gelen Prof. Dr. Çetinsaya, saat 12.00'de otele ulaştı.

Öğrencilerin protestosu: 8 gözaltı

Prof. Dr. Çetinsaya otele gelmeden önce Öğrenci Kolektifi üyesi 3'ü kız 8 üniversite öğrencisi otel önüne geldi. Öğrenciler, YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya ile görüşerek taleplerini iletmek istediklerini söyledi. Buna izin vermeyen polis, öğrencileri uzaklaştırmak istedi. Öğrenciler ise "YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler özgürleşecek", "Parasız eğitim istiyoruz" sloganları attı.

Polis müdahale etti

Polis, uyarılarına rağmen uzaklaşmayan erkek öğrencilere, YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya'nın gelişinden hemen önce müdahale etti. Öğrenciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Bazı öğrenciler, aldıkları darbelerle yere düştü. Yerdeki öğrenciye vuran bir polisi, bir polis amiri, "vurma" diyerek uyardı. Polis, yaşanan arbedenin ardından 5 öğrenciyi ekip aracına bindirdi. Öğrenciler emniyete götürülürken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya da otele gelerek çalıştaya katıldı.

ÖSYM Başkanını protesto edenlere de müdahale

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıya katılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'i protesto etmek isteyen öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Toplantının yapıldığı binaya girmek isteyen öğrencileri özel güvenlik görevlileri engelledi. 13 öğrenci "devlet malına zarar vermek ve görevli memura mukavemet" suçundan gözaltına alındı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sınav merkezi yöneticileri bilgilendirme toplantısı"na katıldı. Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Ardahan'dan gelen sınav il temsilcilerinin katıldığı toplantı, açılışın ardından basına kapalı olarak devam etti.

13 öğrenci gözaltında

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'i protesto etmek isteyen öğrenci kolektifi üyesi bir grup ise kongre merkezi binası dışında eylem yaptı. ÖSYM Başkanı Demir'i protesto eden grup toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Bu sırada özel güvenlik personeli ve öğrenciler arasında arbede çıktı. İddiaya göre öğrenciler güvenlik görevlilerine yumurta attı. Arbede sonrasında 13 öğrenci özel güvenlik görevlileri tarafından alınarak Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 4'ü lise öğrencisi 13 kişi hakkında 'devlet malına zarar vermek' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan işlem başlatıldı. 4 lise öğrencisi yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, "Benim birşeyden haberim yok" diyerek diğer soruları yanıtsız bıraktı.