-Öğrencilerin coşkusunu paylaştı ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2011-2012 eğitim-öğretim yılına başlarken, çocukların ve gençlerin kendilerine yeni ufuklar açacak bu başlangıç vesilesiyle duydukları coşkuyu yürekten paylaştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, genç ve dinamik nüfusun, çağın gereklerine uygun kaliteli bir eğitim sistemi içinde yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesinin, hayalini kurdukları yarınlara ulaşılmasında en önemli unsur olduğunu belirtti. Müreffeh bir gelecek ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşılmasında en büyük güvencelerinin eğitimli insan gücü olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Genç ve dinamik nüfusumuzun, çağın gereklerine uygun kaliteli bir eğitim sistemi içinde yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi, hayalini kurduğumuz yarınlara ulaşılmasında en önemli unsurdur. Müreffeh bir gelecek ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşılmasında en büyük güvencemiz eğitimli insan gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana eğitime her zaman ve öncelik verilmiştir. Eğitimde kalitenin artması, ülkenin her köşesinde eşit şartlarda modern eğitim sistemlerinin uygulanabilir olması ve bilginin yön verdiği dünyada bilgiye egemen kuşakların yetiştirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Her yıl aynı heyecanla yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz ışıltı, özgüven ve umut, sürdürülen çabaların boşa gitmediğinin en önemli göstergesidir.'' Kendini mesleklerine adamış, sonsuz sevgi ve sabırla çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenlere bu süreçte büyük görev düştüğünü ifade eden Gül, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bu kutsal mesleğe gönül vermiş, tüm zorlu koşullara rağmen fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerime milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başlarken, değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, bu eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini diliyor, bu vesileyle selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.''