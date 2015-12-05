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Öğrencilerin açılışa katılması için talimat veren Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma

Lise öğrencilerinin AKP bayraklarıyla açılış törenine katılmaları tepki çekmişti

05 Aralık 2015 20:35

İlçedeki öğrencilerin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katılacağı açılış törenine gitmeleri için öğretmenlere talimat gönderen Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Çorum'un Alaca ilçesinde geçen 15 Mayıs'ta gerçekleşen toplu açılış törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Miting havasında geçen törene ellerinde AKP bayraklarıyla katılan bir grup imam hatip lisesi öğrencisi tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili o dönem yazılı açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürünün talimatıyla törene katıldıklarını iddia etti. Alaca Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'un talimatını okul müdürlerine duyuran yazı da gösterildi. Yazıda bütün idareci ve öğretmenlere imza karşılığı duyurulması istendi. Bu yazıda "Cumhuriyet Meydanı'nda Adalet Bakanımız Bekir Bozdoğ'ın katımı ile gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm okul müdürlerimizin ve dersi olmayan öğretmenlerimizin katılımının sağlanmasının rica ederim" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. 

Türk Eğitim-Sen, görev ve yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla Hürrem Dursun hakkında Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak Alaca Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki soruşturmaya izni vermedi. Bunun üzerine sendika Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. 19 Kasım tarihinde Bölge İdare Mahkemesi verdiği kararda, şu ifadelere yer verdi:

"İtirazın kabulune, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Alaca Kaymakamığı'nın kararının bozulmasına, adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesine, oy birliği ile karar verildi."

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi kendi internet sitelerinden de Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını duyurdu.

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