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Yaşam

Öğrencileri taciz eden müdür tutuklandı

İlkokul müdürü M.D. hakkında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı

26 Şubat 2018 20:36

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, kız öğrencilere odasında cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ilkokul müdürü M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.D. hakkında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Birecik Meydan Mahallesi'nde bulunan ilkokulda eğitim- öğretim gören bazı kız çocukları, ailelerine, okul müdürü M.D.'nin farklı tarihlerde kendilerini makam odasına çağırıp, kapıyı kilitledikten sonra özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine aileler, durumu polise ve savcılığa bildirdi. Ailelerin ihbarıyla harekete geçen polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Suçlamayı kabul etmediği belirtilen M.D. hakkında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.

 

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