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Öğrencileri din ve fen soruları eleyecek

Uzmanlara göre yeni sınav sisteminde testler arasında öğrencileri en çok zorlayan testler din kültürü ve ahlak bilgisi ile fen testi oldu.

30 Kasım 2013 12:09

SBS’nin yerine getirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin ilk merkezi yazılıları dün tamamlandı. Merkezi ortak sınavların ilk oturumu dün ve önceki gün yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. sınıf öğrencisi matematik, fen ve teknoloji , din kültürü ve ahlak bilgisi, Türkçe, yabancı Ddil ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere altı dersten 20’şer soruluk testlere girdi. Uzmanlara göre testler arasında öğrencileri en çok zorlayan testler din kültürü ve ahlak bilgisi ile fen testi oldu.

 

‘Kazanımları veremiyorlar ki din testi zor geldi’

 

Radikal'den Umay Aktaş Salman'ın haberine göre, Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Can Ağırgöl, Din Kültürü ve ahlak bilgisi sorularının SBS’de çıkan sorulara ve yeni sistemini denemesi içi yapılan pilot uygulamaya göre daha zor olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Din dersinden muaf olanlar sorular zor olduğu için avantajlı oldu. Din dersini alıp , yanlışı çok olanlar da dezavantajlı konuma düşecek. Sorular kitapta yer alan konulardan ama burada kazanımlar önemli. Öğretmenin ne kazandırdığı önemli. Say sorusunu soruyorsak bununla ilgili ne kazandırmış çocuklara? Öğrencilere zor geldiğine göre din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımları demek ki tam değil öğrencilerin. Pilot uygulamada sorulan din soruları ile soru tipi olarak aynı ama zorluk derecesi aynı değil.

Ayrıca seneye din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkılap tarihi derslerinin sorulmayacağı söyleniyor. Bu senelik böyle ise bu kuşağa vurulmuş bir darbe gibi. Din soruları ilk defa bu kadar zor geliyor. Kimse böyle bir zorluk beklemiyordu. “

Bilfen Eğitim Kurumları öğretmenlerinin değerlendirmelerine göre Türkçe testinin zorluk derecesi geçen yıllarla kıyaslandığında orta seviyede, , çocukların rahatlıkla çözebileceği bir sınavdı. Matematik soruları da önceki yıllara göre çok daha kolaydı.

 

Art niyet görüyorum

 

Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt ise “Din soruları çok ağırdı. Art niyet görüyorum. Neden diğer dersler kolaydı da bu dersin soruları zordu. Tamamen hayal kırıklığı. Bu kadar zor ve ayrıntı soruya gerek yoktu. Bu sorular ayırt edici olacak. Din soruları genelde kolay sorulurdu. Ezber bozuldu.”

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