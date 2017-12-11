Öğrencilere 'namaza gitmedikleri için' dayak iddiasına yanıt

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde imam hatip ortaokulunda öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle 15 öğrencinin dövüldüğü iddiaları, okul müdürü Ramazan Ünal tarafından yalanlandı. Ünal, \"Bizimkisi sadece tavsiye niteliğinde olmuştur. Birileri bu durumu kaşıdı. Öyle abartıldığı gibi bir durum yok\" dedi.

Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğrencilerin öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövüldüğünü iddia etti. Sedat Bora, \"Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu\'nda geçen hafta içinde öğlen namazına gitmedikleri gerekçesi ile 15 orta öğretim öğrencisi okul müdürü tarafından okulda sıra dayağına çekilerek, darp edildi. Bu olay üzerine öğrenci velilerinden bazıları okula gelerek, okul müdürünün çocuklarına şiddet uygulanmasına tepki göstermiştir. Bazı öğrenci velileri Kumluca\'da sağlık kuruluşuna başvurarak fiziksel şiddete uğradığına dair darp raporu almıştır. Okul müdürü hakkında karakola şikayette bulunmuşlardır. Okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri velilerle konuşarak şikayet dilekçelerini geri almaları konusunda baskı yapmışlar ve imam hatip okullarının \'Dayakçı Okullar\' diye kamuoyuna sunulmaması için olayın üzerini kapatma çalışmalarına başlamışlardır\" iddialarında bulundu.

\'İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DAYAK YOK\'

Okul Müdürü Ramazan Ünal ise dayak iddialarıyla ilgili olarak, \"Bizimki tavsiye niteliğindedir. İddia edildiği gibi dayak yoktur. Sadece tavsiyedir. Sizler de takdir edersiniz ki, Türkiye\'deki imam hatip ortaokullarında namaz eğitimi verilmektedir. Bizimkisi de sadece tavsiye niteliğinde olmuştur. Birileri bu durumu kaşıdı. Ve basına yansıdı. Öyle abartıldığı gibi bir durum yok. Velilerle herhangi bir sorunumuz yoktur. Konu tatlıya bağlandı\" dedi.



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