Öğrencilere kravat özgürlüğü

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, yeni öğretim yılı öncesinde yeni bir karara imza attı. İstanbul’da bu eğitim döneminden itibaren hiçbir öğrenci kravat takmadığı için disipline sevk edilmeyecek.



Kararını bir ankete dayandıran Ata Özer, öğrencilerin pek çoğunun lacivert ceket, gri pantolon, gömlek ve kravattan nefret ettiğini, kravat yüzünden disipline giden öğrencinin de okuldan soğuduğunu savundu.



Özer, kravat serbestisi kararını 39 ilçenin milli eğitim müdürüne bir toplantıyla duyurdu. Yeni uygulamada kravat takmamanın cezası olmayacak. Öğrenci hava soğuyana ve kendisi ihtiyaç duyana kadar gömlek-kravat yerine tişörtle okula gelebilecek. Kot pantolon yasağı ise yine sürecek.



Uzmanlar ise bu karara farklı açılardan yaklaşıyor. Pedagog Nazan Ürkmez, “Gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için serbest, özgür ve bireysel farklılıklarını ortaya koyabilicekleri kıyafetlerle okula gelebilmelerini olumlu karşılıyorum. Ancak buradaki kriter çağdaşlık olmalı. Üniforma gibi tektip giyinmenin yerine bu kez de inanç ve ideolojilere dayalı tek tip kıyafetler, gençlerin kendilerini ifade etmeleri yönünde olumsuz etki yapar” diye konuştu.



Eğitim-Sen eski genel başkanı Alaaddin Dinçer’e göre ise kravat serbestisinin önünde mevzuat engeli bulunuyor. Dinçer “Böyle bir serbestliğin getirilmesi mevcut mevzuata, yönetmeliklere aykırı. Dolayısıyla gerçekleşme olanağı yok. Ben, burada esas olarak modernleşmenin, aydınlanmanın ve batılılaşmanın cumhuriyetle birlikte sembolü haline gelen kravata dair bir karşıtlık, örgütlenme niyetini taşındığını düşünüyorum” dedi.

