Öğrencilere kahvaltılı motivasyon

Özel Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencilerin özgüvenini geliştirmek ve motivasyonunu artırmak için aylık kahvaltılar düzenliyor.



Özel Beşiktaş Anadolu Lisesi farklı eğitim uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu öğretim yılında 'Birlikte Kahvaltı Yapıyoruz' projesine katılan öğrenciler 5 gruba ayrılarak her ay bir kahvaltı organizasyonu hazırlıyor. Özel BJK Anadolu Lisesi Müdürü Semra Talay 'Faaliyetimizin amacı sadece kahvaltı yapmak değil. Asıl amaç öğrencilerimizin özgüvenlerinin geliştirilmesi' dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Fazilet Kalkavan da, projeyle öğrencilerin takım olmayı öğrendiklerini belirtti.

