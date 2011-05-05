-ÖĞRENCİLERE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRMIŞLAR MARDİN (A.A) - 05.05.2011- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde izinsiz gösterinin ardından çıkan olaylarda göstericilerin bir marketi yağmaladığı ve okuldaki öğrencilere havai fişekle saldırdığı an detaylı olarak güvenlik kameralarında yer aldı. Diyarbakır-Mardin karayoluna 8 Nisan günü mayın düzeneği yerleştirirken, mayının elinde patlaması sonucu ölen Suriye uyruklu teröristin Kızıltepe'de toprağa verilişinin ardından ilçe merkezinde çıkan olaylar sırasında gösterici grubun, işyerlerine, banka şubelerine ve kamu kuruluşlarına molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırışı, güvenlik kameralarında detaylı olarak yer aldı. Görüntülerde, Urfa Caddesinde kepenk kapatmayan bir marketin göstericiler tarafından yağmalanırken, 23 Nisan İlköğretim Okulu bahçesinde sıra olup sınıfa girmek üzere olan öğrencilere havai fişekle yapılan saldırı ve öğrencilerin korku ve panikle kaçışı yer alıyor.