Öğrencilere göre üniversite eğitimi istihdam ve kariyer odaklı olmalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, öğrencilerin yüksek öğrenimin geleceğiyle ilgili görüşlerine odaklanılan en büyük global ankete katıldı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 43’ü gelecekte ücretsiz online ders imkanlarının olacağını, yüzde 60’ı ise kariyer odaklı becerilerin geleceğin üniversitelerinde eğitimin bir parçası olacağını öngörüyor.

Katılımcıların yüzde 59’u ve Türk öğrencilerin ise yüzde 60'ı, öğrencilerin gelecekte ders almak ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmak için sosyal medya platformlarını kullanacaklarına inanıyor.

Dünyanın en geniş yükseköğrenim ağı Laureate Üniversite Ağı, 21 ülkedeki 37 Laureate Üniversite Ağı üyesi okulda öğrenciler arasında bir anket yaptı ve geleceğin üniversitelerini nasıl hayal ettiklerini sordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 bin 800 öğrenci arasında gerçekleştirilen ankete göre, gelecekte üniversitelerin temel konusu erişilebilirlik, esneklik, yenilikçilik ve iş odaklılık olacak.

Anket çalışmasının sponsorluğunu üstlenen Laureate Üniversite Ağı Başkanı ve CEO’su Douglas L. Becker konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kişinin tüm kariyeri boyunca aynı firmada çalıştığı günler geride kaldı. Gelecek, yenilikçiliğe odaklananların ve sürekli değişen bir pazarda başarılı olabilenlerin elinde. Anketimiz, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, üniversite eğitiminin ana odağının öğrencileri iş hayatına hazırlamak olması gerektiğini gösterdi. Anketin yapıldığı her ülkede öğrencilerin ana talebi, öğrendikleri becerileri gerçek dünyada hayata geçirebilmeleri oldu.”

Online içerik ile kolay erişilebilir eğitim

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısına yakını (yüzde 43) geleceğin üniversitelerinin birçok ders için ücretsiz ve online içerik sağlayacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 59’u ve Türk öğrencilerin ise yüzde 60'ı, öğrencilerin gelecekte ders almak ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmak için sosyal medya platformlarını kullanacaklarını öngörüyor. Tüm katılımcıların yüzde 59’u, Bilgi öğrencilerinin de yüzde 60’ı derslerin çoğunluğunda sosyal medya platformlarının kullanılacağını öngörüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 68’i gelecekte üniversitelerin, öğrencilerin ders materyallerine, kitaplarına ve diğer referans kaynaklarına ulaşabilecekleri ücretsiz online kütüphaneleri olacağına inanıyor.

Esnek eğitim

Katılımcıların yüzde 52’si gelecekte derslerin çoğunluğunun günün her saatinde yapılabileceğini, yüzde 44'ü ders programlarının geleneksel ders takvimleri yerine çalışan öğrencilere ve/veya belirlenmiş saatler dışında öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilere uygun olacak şekilde düzenleneceğini öngörüyor. Anket sonuçlarında Türkiye’deki öğrencilerin yalnızca yüzde 29’u önümüzdeki 15 yılda esnek ders programlarının uygulanıyor olacağına inanıyor.

Yenilikçilik

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) ve Türkiyeli katılımcıların yüzde 60'ı, gelecekte üniversitelerin müfredatının ağırlıklı olarak grup projelerine ve öğrenciler arasındaki işbirliğine dayalı olacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 43'ü, geleceğin üniversitelerinde kişileştirilmiş özel online ders sistemlerinin kullanılacağına ve böylece geleneksel sınıf içi eğitim anlayışının önemini kaybedeceğini düşünüyor.

İş Odaklı

Katılımcılar geleceğin üniversitesinin sektörün ve toplumların ihtiyaç duyduğu iş alanlarında uzmanlaşmaya hazır mezunlar yetiştirmeye odaklanacağını düşünüyorlar. Ankete cevap verenlerin yüzde 61'i geleceğin üniversitelerinde birçok dersin sektördeki profesyoneller tarafından verileceğini düşünürken; tüm katılımcıların yüzde 64'ü ve Türk öğrencilerin yüzde 47'si ise derslerin farklı dillerde yapılacağına inanıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 70'inden fazlası ve BİLGİ öğrencilerinin yüzde 60'ı geleceğin üniversitelerinde sadece derslerin içeriğini oluşturan konuların değil kariyer odaklı becerilerin de eğitimin bir parçası olacağını öngörüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, “Global ekonominin durumu göz önünde bulundurulduğunda mevcut lise sonrası eğitim sistemi modelinin yeniden düşünülmesi gerek. BİLGİ öğrencilerinin bizlere kapsamlılık ve iş odaklılık konularında doğru yön göstermesiyle gurur duyuyoruz” dedi. Sarıcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “BİLGİ’de öğrencilerimiz ve mezunlarımızın yarattığı etkiyle gurur duyuyoruz ve geleceğin öğrencilerine değişen dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları eğitim ve becerileri sunmak için heyecanlanıyoruz.”

Özellikle Latin Amerika ve Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen yanıtlar geleceğin bir portresini çizdi. Araştırmanın anket çalışmasını yapan uluslararası araştırma firması Zogby Analytics’in CEO’su Jonathan Zogby konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Eğitimin geleceği söz konusu olduğunda dünyanın oldukça farklı bölgelerindeki öğrencilerin görüşleri arasındaki benzerlikleri görmek çarpıcıydı. Öğrenciler, ‘geleceğin üniversiteleri’nin yalnızca genel dersleri sunmak yerine öğrencileri istihdam pazarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlaması gerektiğine inanıyor. Öğrencilerin genel olarak üniversite eğitiminin geleceği konusunda olumlu görüşlere sahip olduğunu görmek de sevindirici.”