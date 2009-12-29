Öğrencilere at ve eşek eti yedirmişler

T24- Çeşitli tarihlerde at ve eşek eti operasyonlarının yapıldığı Adana’da, yurtta kalan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerine at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.

3 bine yakın üniversite öğrencisinin barındığı kampus içerisindeki öğrenci yurtlarının yemek ihalesini alan firmanın at ve eşek eti kullandığı raporla belirlenirken, yemek firmasının eti aldığı kasabın et verdiği diğer yemek şirketleri de yakın takibe alındı.

Adana’da bir kasabın at ve eşek kesip, etini sattığından şüphe eden Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, bu kasabı takibe aldı. Kasabın et sattığı yerlerden birinin de ÇÜ’deki 2 bin 800 kız ve erkek öğrencinin kaldığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’nun yemeğini yapan firma olduğu saptandı.

Kasabın firmaya eti vermesinin ardından yurt yemekhanesinin mutfağına operasyon düzenlendi. Tarım İl Müdürlüğü İl Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, mutfaktaki etlerden numune aldı. Bu numunenin incelemesinde at ve eşek eti karışımından oluştuğu anlaşıldı. 22 Aralık’ta ortaya çıkan bu durum Adana Valiliği ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne bildirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü, yurdun yemek ihalesini alan firmanın sözleşmesini aynı gün feshetti.

Firma tahlile itiraz etti

O gün ve ertesi gün yemek çıkmayan yurtta öğrencilerin yemek sorunu yaşamaması için başka önlemler alındı. İşletmesinde olan kafeterya ile yemekhanenin etlerinin at ve eşek eti olduğu belirlenen firma da, yapılan tahlile itiraz için Mersin Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi’ne başvurdu. Buradaki tahlil sonucuna göre olay Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilecek.

Üniversitedeki yurtta ortaya çıkan bu olayın ardından, kentteki diğer öğrenci yurtları da yakın takibe alındı. Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’nun yemek ihalesini kazanan ve adı açıklanmayan firmaya et veren kasabın, diğer müşterileri ile ilgili araştırmalar da sürüyor.