Öğrencilere 823 milyon 187 bin 242 TL burs

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla, belediyelerin öğrencilere doğrudan doğruya burs vermesi yasaklanırken, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ülke genelinde belediyelerin toplam 540 bin 398 öğrenciye burs verdiğini açıkladı. Bakan Atalay’ın verdiği bilgiye göre, belediyelerin verdiği burs miktarı ise 823 milyon 187 bin 242 TL.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin öğrencilere verdiği bursla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Atalay, 3 Mart 2004 tarihli Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un, 2’nci maddesinde belediyeler için getirilmiş istisnanın Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğini hatırlattı.



Bakan Atalay, “Anayasa Mahkemesi’nin, ilgili Kanun’un 2’nci maddesinde yer alan ‘…Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler hariç) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar…’ hükmündeki belediyeler için getirilmiş istisnayı iptal ettiği bilinmektedir” dedi.



‘Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı’



Belediyelerin Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda bundan böyle burs yönetmeliği hazırlayamayacaklarını ve doğrudan doğruya burs veremeyeceklerini ifade eden Bakan Atalay, Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararının ise henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını söyledi. Bakan Atalay, MHP’li Tankut’un belediyelerin ne kadar öğrenciye burs verdiğine ilişkin sorusuna “Ülkemiz genelinde yapılan araştırma sonucunda illerden alınan bilgilere göre, belediyelerimizce 540 bin 398 öğrenciye, 823 milyon 187 bin 242 TL burs verilmiştir” karşılığını verdi.



