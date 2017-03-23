Öğrencilere 1 lira; 36. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali’nin biletleri satışa çıktı. Sinemaseverler biletlerini, Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilecekler. Hafta içi gündüz seansları, öğrenciler İçin 1 Türk lirası (TL) olacak.

5-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. İstanbul Film Festivali’nin programında 186 uzun metrajlı ve 17 kısa film yer alıyor. Festival kapsamında 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı söyleşilerden sinema derslerine birçok özel etkinlik de gerçekleştirilecek. 36. İstanbul Film Festivali’nin programı ve gösterim çizelgesine film.iksv.org adresinden ulaşılabiliyor.

Festivalde gösterimi yapılacak filmler ve etkinliklerle ilgili olarak ayrıntılı bilgileri, festival çizelgesini ve sinemaseverlerin ihtiyaç duyacakları tüm ayrıntıları içeren festival kataloğu, Atlas, Beyoğlu ve Rexx sinemaları, Biletix satış noktaları ve İKSV’den 8 liraya satın alınabilir. Festival programıyla ilgili ayrıntılara aynı zamanda film.iksv.org’dan ve İKSV Mobil’den de ulaşılabilir.

Bilet fiyatları

İstanbul Film Festivali’nde biletler 20 TL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü sinemaseverler için ise 14 TL’den satışa sunuluyor. Tüm 21.30 seansları ise 20 TL.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) ve Pera Müzesi’nde yapılacak gösterimlerin tümü yalnızca 8 TL.

Hafta içi gündüz seansları öğrenciler İçin 1 TL

Festivalde hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarında toplam 20.000 koltuk, öğrenciler için 1 TL üzerinden satışa sunuluyor. Uygulamanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hamilerin listesi film.iksv.org adresinde yer alıyor. 1 TL’lik öğrenci biletlerinden satın alan izleyicilerin salon girişlerinde öğrenci kimliklerini göstermeleri zorunlu, biletler ise kapasiteyle sınırlı.

Lale Kart üyeleri her zaman olduğu gibi festival biletlerini ön satış döneminde ve %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor. Öncelikli biletler, Atlas ve Rexx sinemalarının yanı sıra Lale Kart İletişim Merkezi, Biletix web sitesi (www.biletix.com) ve Biletix satış noktalarından alınabilir.

Festivalde neler var?

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl, Yeşilçam’ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan, doğal ve incelikli oyunculuğuyla bilinen Selma Güneri, sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, Yeşilçam'ın altın döneminden günümüze uzanan, filmografisiyle Türk sinemasının görsel diline önemli bir katkısı olan usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Ödüller 4 Nisan Salı akşamı TİM Maslak Show Center’da yapılacak 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek.

Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise Kasım 2016’da hayatını kaybeden eğitmen ve sinefil Mithat Alam’a verildi. Sinema tutkusunu paylaşmak ve yeni kuşaklara aktarmak adına kurduğu Mithat Alam Film Merkezi'yle Türkiye’nin kültür ortamına benzersiz katkılarından dolayı Mithat Alam, festivalin "Sinema Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Ian Mckellen, İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu

Richard III, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleri ile akıllara kazınan, sinemanın en sevilen oyuncularından Sir Ian McKellen İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.

Ian McKellen’ın başrollerini Patrick Stewart ile paylaştığı Harold Pinter’ın yazdığı Sean Mathias’ın yönettiği No Man’s Land adlı oyunu da National Theatre Live işbirliği ile Oyun Salonu kapsamında 3,10, 11,17, 24 ve 25 Nisan’da Salon İKSV ekranlardan tiyatroseverlerle buluşacak.

Festivalde yarışma heyecanı

36. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası ve Ulusal Altın Lale, FACE Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 14 Nisan Cuma günü düzenlenecek 36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

11 ülkeden 13 film

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışıyor. 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde 11 ülkeden 13 film yer alıyor.

Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.

Fragman: Tereddüt / Clair Obscur

Sinemada insan hakları: Face Avrupa Konseyi Sinema Ödülü verilecek

Avrupa Konseyi işbirliğiyle 11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam edecek. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10 bin Euro para ödülü ve bir heykelcikten oluşuyor.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda 12 film yarışacak

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.



Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.



En İyi Film 150 bin lira, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10 biner lira ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin lira verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin lira takdim edecek.



36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Ulusal belgesel yarışması da yapılacak

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmenler Federica Di Giacomo, Ayşe Polat, Lusin Dink yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 8 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Ulusal kısa film yarışması bu yıl 2. kez düzenlenecek

İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Kısa Film Yarışması bu yıl ikinci kez düzenlenecek.



İstanbul Film Festivali‘nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alacak. Yarışmanın jürisinde yönetmenler Vincent Dieutre, Gürcan Keltek, Ziya Demirel bulunuyor. Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film ödülünün sahibine 30 bin lira

2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.



Festivalin Türkiye Sineması (Altın Lale Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı 13 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde senarist, yönetmen Ahu Öztürk, oyuncu Şebnem Bozoklu ve yapımcı Sinan Yabgu Ünal yer alacak.

Uluslararası yarışma

Bu Ülke Bizim / Chez Nous / This is Our Land / Lucas Belvaux / Fransa-Belçika

Benim Mutlu Ailem / Chemi Bednieri Ojakhi / My Happy Family /Nana Ekvtimishvili, Simon Gros /Gürcistan-Almanya-Fransa

Duvarlar Arasında / Bar Bahr / In Between / Maysaloun Hamoud / İsrail

Elleri Olmayan Kız / La jeune fille sans mains / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach / Fransa

Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald / Kanada

Lady Macbeth / William Oldroyd / İngiltere

Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

Ornitolog / O Ornitólogo / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues / Portekiz-Fransa-Brezilya

Manifesto / Julian Rosefeldt / Almanya-Avustralya

‘93 Yazı / Estiu 1993 / Summer 1993 / Carla Simon / İspanya

Ev / Home / Fien Troch / Belçika

Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth / Almanya

Hayvanlar / Tiere / Animals / Greg Zglinski / İsviçre-Avusturya-Polonya

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen / Danimarka-Almanya

Félicité / Alain Gomis / Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan

Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgaristan-Yunanistan

Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi / Afganistan-İran

Newton / Amit Masurkar / Hindistan

Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika

Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh / Fransa-Kamboçya

Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck / ABD-Fransa-Belçika

Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis / Yunanistan-Almanya-İngiltere

Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker / Belçika-Pakistan-Lüksemburg-France

Ulusal Altın Lale Yarışması

Taş / The Stone / Orhan Eskiköy

İşe Yarar Bir Şey / Something Useful / Pelin Esmer

Mahalle / Inside / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Bütün Saadetler Mümkündür / All Felicities Are Possible / Selman Kılıçaslan

Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

Kaygı / Inflame / Ceylan Özgün Özçelik

Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika

Sarı Sıcak / Yellow Heat / Fikret Reyhan

Murtaza / Özgür Sevimli

Martı / The Seagull / Erkan Tunç

Tereddüt / Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu / Türkiye-Almanya-Fransa-Polonya

Kırık Kalpler Bankası / The Bank of Broken Hearts / Onur Ünlü

Yeni Türkiye Sineması

Paçi - Av Sanatı / Paçi - The Art Of Hunting / Elçin Elgür

Göçebe / Nomad / Emir Mavitan

Damat Koğuşu / Groom's Block / İlker Savaşkurt

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı /The Art Of Survival For Beginners /Burak Serbest / Türkiye-Romanya-Portekiz

Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var / Don’t Tell Orhan Pamuk That His Novel Snow Is in the Film I Made About Kars / Rıza Sönmez

Eşik / Verge / Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar / Türkiye-Almanya

Ulusal Belgesel Yarışması

Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy

Son Yaprak / The Last Leaf / Handan Erdil

Yeşil Kırmızı / The Red Green / Ersin Kana

Aşk Bitti / Acabou o Amor / Love is Over / Mert Kaya

Sessizliğin Kardeşleri / Birayên Bêdengiyê / Brothers of Silence / Taylan Mintaş

Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Mother Derdo and The Walnut Tree / Serdar Önal /Türkiye-Ermenistan

Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Attack Variations from the Third Region / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Ah / Mustafa Ünlü

Blue / Mehmet Sertan Ünver

Özel gösterimler

Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak / A Fading Language, a Fading Cuisine / Deniz Alphan

Toprak / The Land / Nebil Özgentürk

Ulusal kısa film yarışması

PROGRAM I:

Hinterlant / Outskirts / Sinan Kesova

Rodi / The Roadie / Gözde Yetişkin, Emre Sert

Siyah Çember / Black Ring / Hasan Can Dağlı

Evbark / Lost in Transition / Pınar Öğün

Beyazperdeden Yeşil Sahaya / From the Silver Screen to Soccer Field / Özgür Demirci

PROGRAM II:

İki Parça / Two Pieces / Murat Uğurlu

Devrialem / Round the World / Dilek Aydın

Nebile Hanımın Solucandeliği / Mrs. Nebile's Wormhole / Pınar Yorgancıoğlu

Zelal / Filiz Işık Bulut

Kot Farkı / Ground Level / Ayris Alptekin

Tavşan Kanı / Rabbit Blood / Yağmur Altan

Türk klasikleri yeniden

Anayurt Oteli / Motherland Hotel / Ömer Kavur

Galalar / GALAS

Hayalet Hikâyesi / Personal Shopper / Olivier Assayas / Fransa

Dalida / Lisa Azuelos / Fransa

Lodos / Notias / Mythopathy / Tassos Boulmetis / Yunanistan

Rock’n Roll / Guillaume Canet / Fransa

Richard III / Richard Loncraine / İngiltere-ABD

İki Kadın / Sage Femme / The Midwife / Martin Provost / Fransa

Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau / L’Odyssée / The Odyssey / Jérôme Salle / Fransa

Saklı Kalanlar / The Secret Scripture / Jim Sheridan / İrlanda

Son Portre / Final Portrait / Stanley Tucci / İngiltere

Deha / Gifted / Marc Webb / ABD

Ateş Serbest / Free Fire / Ben Wheatley / İngiltere

Yıllara meydan okuyanlar

Fransızlar / Les Habitants / Raymond Depardon / Fransa

Tuz ve Ateş / Salt and Fire / Werner Herzog / Fransa-Bolivya-ABD-Almanya-Meksika

İz / Pokot / Spoor / Agnieszka Holland / Polonya-Almanya-Çek Cumhuriyeti- İsveç-Slovakya

Sonsuz Şiir / Poesía sin fin / Endless Poetry / Alejandro Jodorowsky / Fransa-Şili

Cennet / Rai / Paradise / Andrei Konchalovsky / Rusya-Almanya

Genç Karl Marx / Le jeune Karl Marx / Young Karl Marx / Raoul Peck / Fransa-Almanya-Belçika

Unutulmayan Aşk / Rückkehr nach Montauk / Return to Montauk / Volker Schlöndorff / Almanya-Fransa-İrlanda

Dünya festivallerinden

Nilüfer’in Kararı / Varoonegi / Inversion / Behnam Behzadi / İran

Bir Yaşam / Une Vie / A Woman’s Life / Stéphane Brizé / Fransa-Belçika

Bay Kâinat / Mister Universo / Tizza Covi, Rainer Frimmel / Avusturya-İtalya

Özgürlüğe Doğru / Le Voyage de Fanny / Fanny’s Journey / Lola Doillon / Fransa-Belçika

Saygın Vatandaş / El ciudadano ilustre / The Distinguished Citizen / Gastón Duprat, Mariano Cohn / Arjantin-İspanya

Beden ve Ruh / A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul / Ildikó Enyedi / Macaristan

Yaralı Kalpler / Scarred Hearts / Radu Jude / Romanya-Almanya

Değişim / Sameblod / Sami Blood / Amanda Kernell / İsveç-Norveç

Porto / Gabe Klinger / Fransa-Polonya-Portekiz-ABD

Dağların Tepelerin Ardında / Me'ever Laharim Vehagvaot / Beyond the Mountains and Hills / Eran Kolirin / İsrail-Almanya-Belçika

Gece Hayatı / Nocno zivljenje / Nightlife / Damjan Kozole / Slovenya-Makedonya Cumhuriyeti-Bosna-Hersek

Ana, Sevgilim / Ana, Mon Amour / Cãlin Peter Netzer / Romanya-Almanya-Fransa

Kesişen Hayatlar / Réparer Les Vivants / Heal the Living / Katell Quillévéré / Fransa-Belçika

Kurtla Kuzu / Wolf and Sheep / Shahrbanoo Sadat / Danimarka-Fransa-İsveç-Afganistan

Şafak Sökmeden / Vor der Morgenröte / Stefan Zweig, Farewell to Europe / Maria Schrader / Almanya-Avusturya-Fransa

14. Louis’nin Ölümü / La mort de Louis XIV / The Death of Louis XIV / Albert Serra / Portekiz-Fransa-İspanya

Fixer / Fixeur / The Fixer / Adrian Sitaru / Romanya-Fransa

Kundakçı / Pyromanen / Pyromaniac / Erik Skjoldbjærg / Norveç

Yaşamak ve Diğer Şeyler / Vivir y otras ficciones / Living and Other Fictions / Jo Sol / İspanya

Kendin ve Sen / Dangsinjasingwa dangsinui geot / Yourself and Yours / Hong Sang-soo / Güney Kore

Gece Sahilde Tek Başına / Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone / Hong Sang-soo / Güney Kore

Ardıl Görüntü / Powidoki / Afterimage / Andrzej Wajda / Polonya

Ben Madame Bovary Değilim / I Am Not Madame Bovary / Feng Xiaogang / Çin

Genç ustalar

La Soledad / Jorge Thielen Armand / Venezüela

Elmas Adası / Diamond Island / Davy Chou / Fransa-Kamboçya-Almanya-Katar-Tayland

Wùlu / Daouda Coulibaly / Fransa

Kişisel Meseleler / Omor Shahsiya / Personal Affairs / Maha Haj / İsrail

Günahın İzleri / Gukôroku / Traces of Sin / Kei Ishikawa / Japonya

Mimozalar / Mimosas / Oliver Laxe / İspanya-Fas-Fransa-Katar

Aşktan Sonra / Afterlov / Stergios Paschos / Yunanistan

Vicdansız / Bezbog / Godless / Ralitza Petrova / Bulgaristan-Danimarka-Fransa

Edepliler / Los decentes / A Decent Woman / Lukas Valenta Rinner / Arjantin-Güney Kore-Avusturya

Yeni Bir Hayat / Katie Says Goodbye / Wayne Roberts / ABD

Kış / El Invierno / The Winter / Emiliano Torres / Arjantin

Av Köpekleri / Hounds of Love / Ben Young / Avustralya

NTV Belgesel Kuşağı

Direnmeyin / Do not resist / Craig Atkinson / ABD

Dansçı / Dancer / Steven Cantor / İngiltere-Rusya-Ukrayna-ABD

Politika Kullanma Kılavuzu / Política, manual de instrucciones / Politics, Instructions Manual / Fernando León de Aranoa / İspanya

Taşınma Sanatı / The Art of Moving / Liliana Marinho de Sousa / Almanya-Türkiye

Kurtar Beni / Liberami / Federica Di Giacomo / İtalya-Fransa

Kamerainsan / Cameraperson / Kirsten Johnson / ABD

Thérèse’in Hayatları / Les Vies de Thérèse / The Lives of Thérèse / Sébastien Lifshitz / Fransa

Austerlitz / Sergei Loznitsa / Almanya

Mifune: Son Samuray / Mifune: The Last Samourai / Steven Okazaki / Japonya

Karşı Yönetmen: Ken Loach / Versus: The Life and Films of Ken Loach / Louise Osmond / İngiltere

Önemsiz Bir Adam / An Insignificant Man / Khushboo Ranka, Vinay Shukla / Hindistan-Hollanda

Amerikalı Anarşist / American Anarchist / Charlie Siskel / ABD

Beuys / Andres Veiel / Almanya

Mayınlı bölge

Sakatat / Gorge Coeur Ventre / Still Life / Maud Alpi / Fransa

Raw / Grave / Raw / Julia Ducournau / Fransa-Belçika

Vahşi Bölge / La Región Salvaje / The Untamed / Amat Escalante / Meksika-Danimarka-Fransa-Almanya-Norveç-İsviçre

Oyun Alanı / Plac Zabaw / Playground / Bartosz M. Kowalski / Polonya

Dağ / Monte / Amir Naderi / İtalya-Fransa

Süper Karanlık Zamanlar / Super Dark Times / Kevin Phillips / ABD

Safari / Ulrich Seidl / Avusturya

Sonuncu / Akher Wahed Fina / The Last of Us / Ala Eddine Slim / Tunus-Katar-Birleşik Arap Emirlikleri-Lübnan

Kékszakállú / Gastón Solnicki / Arjantin

Antidepresan

Paris Büyüsü / Paris Pieds Nus / Lost in Paris / Dominique Abel, Fiona Gordon / Fransa-Belçika

Grönland’a Yolculuk / Le Voyage au Groenland / Journey to Greenland / Sébastien Betbeder / Fransa

Rocky 2 Nerede? / Where Is Rocky II? / Pierre Bismuth / Fransa-Almanya-Belçika-İtalya

Bodoslama / Laavor et hakir / Through the Wall / Rama Burshtein / İsrail

Aşk Gecesi / Una noche de amor / A Night of Love / Hernán Guerschuny / Arjantin

Apne / Apnée / Jean-Christophe Meurisse / Fransa

Kır Düğünü / Al Ma' wal Khodra wal Wajh al Hassan / Brooks, Meadows and Lovely Faces / Yousry Nasrallah / Mısır

MUSİKİŞİNAS / MUSICIANS

Django – Sürgün Melodiler / Django / Etienne Comar / Fransa

Bir Yıldız Dönüyor / Souvenir / Bavo Defurne / Belçika-Lüksemburg-Fransa

Haykır Saraybosna / Scream for me Sarajevo / Tarik Hodzic / Bosna Hersek

Gimme Danger / Jim Jarmusch / ABD

Miss Sharon Jones! / Barbara Kopple / ABD

Kurtuluş Günü / Liberation Day / Ugis Olte, Morten Traavik / Norveç, Letonya

Jota – Flamenkonun Ötesinde / Jota de Saura / Carlos Saura / İspanya

Nerdesin aşkım?

Tekvando / Taekwondo / Marco Berger, Martín Farina / Arjantin

Şeytan Tüyü / Handsome Devil / John Butler / İrlanda

Dünyamın Merkezi / Die Mitte der Welt / Center of My World / Jakob M. Erwa / Almanya-Avusturya

Gençlik Başımda Duman / Hjartasteinn / Heartstone / Gudmundur Arnar Gudmundsson / İzlanda-Danimarka

Chavela / Catherine Gund, Daresha Kyi / ABD-Meksika-İspanya

Erkek Düşmanları / The Misandrists / Bruce LaBruce / Almanya

Tanrının Unuttuğu Yer / God’s Own Country / Francis Lee / İngiltere

Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları

Mağlup Hayatlarımızın Üçlemesi / Trilogie de nos vies défaites / Trilogy of Our Lives Undone / Vincent Dieutre / Fransa-Hollanda-Belçika

Tarih Sonrasına Yolculuk / Viaggio nella dopo-storia / Journey into Post-history / Vincent Dieutre / Fransa

Yaralı Orlando / Orlando Ferito - Roland blessé / Roland Wounded / Vincent Dieutre / Fransa-İtalya

Jaurès / Vincent Dieutre / Fransa / 83’ / La huit

Bologna Centrale / Vincent Dieutre / Fransa

Kış Yolculuğum / Mon voyage d'hiver / My Winter Journey / Vincent Dieutre / Fransa

Bonne Nouvelle / Vincent Dieutre / Fransa

Karanlık Dersleri / Leçons de ténèbres / Tenebrae Lessons / Vincent Dieutre / Fransa-Belçika

Harap Roma / Rome désolée / Desolate Rome / Vincent Dieutre / Fransa

Gömülü hazineler

Azgelişmişliğin Anıları / Memorias del subdesarollo / Memories of Underdevelopment / Tomás Gutiérrez Alea / Küba

Korkuyla Uyan / Wake in Fright / Ted Kotcheff / Avustralya-ABD

Her Şey Geçici / Nothing Lasts Forever / Tom Schiller / ABD

Falstaff (Geceyarısında Çanlar) / Falstaff (Chimes at Midnight) / Orson Welles / İsviçre-Fransa-İspanya

Gümüş Küre / Na srebrnym globie / On the Silver Globe / Andrzej Zulawski / Polonya

Cinemania

Suspiria / Dario Argento / İtalya

Baba / The Godfather / Francis Ford Coppola / ABD

Yol / Şerif Gören / Türkiye-İsviçre-Fransa

Kayıp Ruhlar Adası / Island of Lost Souls / Erle C. Kenton

Beni Eve Götür / Take Me Home / Abbas Kiarostami / İran / + Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye / 76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami / Seifollah Samadian

Mulholland Çıkmazı / Mulholland Drive / David Lynch / Fransa-ABD

Ghost in the Shell / Kokaku Kidotai / Ghost in the Shell / Mamoru Oshii / Japonya

O da Beni Seviyor / Summer Love / Barış Pirhasan / Türkiye-Macaristan

1984 / Michael Radford / İngiltere

F. Percy Smith’in Özel Dünyası / Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith / Stuart A. Staples / İngiltere

Son Kuşlar / Last Birds / Erdoğan Tokatlı

İyi Bir Komşu

Taang / De’ang / Ta’ang / Wang Bing / Hong Kong-Fransa

Vanda’nın Odasında / No Quarto da Vanda / In Vanda’s Room / Pedro Costa / Portekiz-Almanya-İsviçre

Komşu Sesler / O Som ao Redor / Neighboring Sounds / Kleber Mendonça Filho / Brezilya

Beyaz Bant / Das Weisse Band / The White Ribbon / Michael Haneke / Almanya-Avusturya-Fransa-İtalya

40 Günlük Sessizlik / Chilla / 40 Days of Silence / Saodat Ismailova / Özbekistan-Hollanda-Almanya-Fransa

Elma / Sib / The Apple / Samira Makhmalbaf / İran-Fransa

Youkali / Oswaldo Díaz Medina / Almanya

Toponimi / Toponimia / Toponymy / Jonathan Perel / Arjantin

Peki Şimdi? Hatırlat Bana / E Agora? Lembra-me / What Now? Remind Me / Joaquim Pinto / Portekiz-İspanya

Dogville / Lars Von Trier / Hollanda-Danimarka-İngiltere-Fransa-Finlandiya-İsveç-Almanya-İtalya-Norveç

İyi Bir Komşu- Kısalar