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Yaşam

ÖĞRENCİLERDEN YEMEK FİYATI PROTESTOSU ANTALYA (A.A)

10 Aralık 2010 16:01

-ÖĞRENCİLERDEN YEMEK FİYATI PROTESTOSU ANTALYA (A.A) - 10.12.2010 - Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, yerleşke içerisinde yürüyüş yaparak üniversitedeki yemek fiyatlarını protesto etti.  Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri üyesi yaklaşık 50 öğrenci, üniversitedeki yemek fiyatlarını protesto etmek amacıyla yerleşke içerisinde yürüyüş yaptı.  Öğrenci evinde buluşan öğrenciler ''Müşteri değil öğrenciyiz'', ''Öğrenci fiyatlarına yuh deme, sen de dur de'', ''Yemekler pahalı, öğrenciler aç'' yazılı pankart ve dövizlerle yürüdü. Boyun ve kollarında yemek önlükleri bulunan öğrenciler, sloganlar atıp, düdük çalarak yemekhane fiyatlarını protesto etti. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Merkez Kafeterya önünde grup adına açıklamada bulunan Ozan Bozkuş, üniversitede yemeklerin 3 lira 40 kuruştan satıldığını söyledi. Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek fiyatla yemek yediklerini ifade eden Bozkuş, öğrenci memnuniyet anketine göre öğrencilerin yüzde 65'inin fiyatlardan memnun olmadığını öne sürdü. Öğrencilere 2 haftalık yemek kartları satıldığına dikkati çeken Bozkuş, şöyle konuştu: ''Aldığımız kartlarla yemekhaneye gitmediğimiz günlerin de parasını ödemek zorunda kalıyoruz. Haftalık fiş uygulamasının kaldırılarak, istediğimiz zaman kullanabileceğimiz kontörlü kart sisteminin uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca ikinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler üniversite yemekhanesinden yararlanamıyor. Akşam geç saatte çıkan öğrencilerin de yemekhaneden yararlanmasını istiyoruz.''  Öğrenciler, konuşmaların ardından dağıldı.

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