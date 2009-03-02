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Yaşam

Öğrencilerden tiyatrolu protesto

Öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerine salon tahsis etmeyen üniversite yönetimini protesto eylemi 4'üncü gününe girdi.

02 Mart 2009 02:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kollektifi Kadın Atölyesi'ne mensup 8 kız öğrencinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlemek için kendilerine salon tahsis etmeyen üniversite yönetimini protesto eylemi 4'üncü gününe girdi.

Rektörü annesine şikâyet ettiler

Öğrenciler, bugün düzenledikleri tiyatro gösterisi ile Rektör Prof. Dr. İbrahim Özen'i annesine şikâyet etti.

KTÜ Kanuni Kampusü'ndeki Rektörlük binası önünde bugün saat 12.30'da başlayan tiyatrolu protestoya KTÜ Öğrenci Kollektifi'ne mensup erkek öğrenciler de destek verdi. 4'üncü gününe giren oturma eyleminde Rektör Prof. Dr. İbrahim Özen'i tiyatro gösterisi ile annesine şikayet eden grup adına açıklama yapan Biyoloji Bölümü öğrencisi Zübeyde Makar, rektörün kendileriyle görüşmediğini söyledi.

Makar, “4 gündür gözlerinin önünde inatla sürdürdüğümüz oturma eylemi boyunca bizimle görüşmesini istediğimiz Rektör Özen, bizlere tüm kapıları kapatırken, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird'e tüm kapılarını ardına kadar açmıştır” diye konuştu.

Rektör: Ben doktorum, siz de hasta olacaksınız

Tiyatro gösterisinde, Rektör rolündeki bir öğrenci, oturma eyleminde bulunan kız öğrencilere kendisinin doktor olduğunu ve daha fazla oturma eyleminde bulunmaları halinde hasta olacaklarını söylüyor, ardından da öğrencilerin girmesini engellemek için Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne tuvalet kağıdından güvenlik şeridi çekiyor. Ardından Rektör'ün annesi rolündeki öğrenci olaya müdahale ederek, öğrencilere Kültür Merkezi'nin kapılarını açıyor ve oğlunu dövüyor.

Tiyatro gösterisinin ardından oturma eylemine devam eden öğrenciler, Rektör İbrahim Özen'in kendileriyle görüşmemesi halinde eylemi, 8 Mart'a kadar her gün saat 10.30- 15.30 saatleri arasında sürdüreceklerini söyledi.

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