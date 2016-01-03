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İstanbul Valiliği: Kar tatili yok

Öğrenciler kar yağmasa bile yerlerin buz olduğunu söyleyerek tatil istedi

03 Ocak 2016 22:36

Twitter’da bugün okulların tatil olmasını isteyen İstanbullu öğrenciler ‘vasipyarıntatildesene’ hashtagini TT yaptı. Öğrenciler yarın kar yağmasa bile yerlerin buz olduğunu söyleyerek tatil istedi. Ancak İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Meteorolojik tahminlere göre İlimizde yarın (bugün) itibariyle kar yağışı beklenmediği için tüm okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir" dedi. 

Hürriyet'teki habere göre, öne çıkan bazı tweetler şöyle:

Seda van Persie ‏@elbiselisis1 
#vasippazartesitatildesene vazgeç valim bu inadindan dünyaya mutluluk ve barış burdan yayilabilir

Grassgreen ‏@selenamforever0  
#vasippazartesitatildesene canım Valicim bak silivri de hava çok soğuk anlıyomusun yani bencede tatil olmalı

melisa ‏@Flyinghippobipo  
Vasip amca o takipçilerinin artmasının nedenini biliyon dimi ;)#vasippazartesitatildesene

Ecem İnal ‏@InalEcem  
#vasippazartesitatildesene yarın sözlüm var ve sınavım var yardım et vasip amcacığım

Mütüşlü Lovato ‏@Sreyyaelik1  
#vasippazartesitatildesene Vasip amca vasip amca tatil versene

Kuyruklu Yıldız ✨ ‏@lovatosfanx  
#vasippazartesitatildesene çok şey mi istiyoruz, sadece tatil...

Naz ‏@Sudiisnazz  
V erir Vali Tatil Yarın
A LLAH için Bir Tatil 
L apa Lapa Kar Var Kocaman Sarkıtlar 
İ stanbul a Tatil Olsa Keşke #vasippazartesitatildesene

Kartaliçe  ♥ ‏@LimitlessNergiz 
Tatil denince akla hemen onun adı gelir vasip vasip vasip #vasippazartesitatildesene

Zaynep | PLEASE LIAM ‏@orkunnaz2  
Canım Valicim @vasipsahin amcacım; kar yağmasa bile yerler buz. Kayıp düşeriz biz. Bu nedenden ötürü #vasippazartesitatildesene lütfen

 

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