Öğrencilerden buzlanmayan yol projesi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, 2 ilköğretim okulu öğrencisi, kış şartlarında yollardaki buzlanmayla mücadele edebilmek amacıyla hazırladığı "Buzlanmayan Yol Projesi" ile Ankara'daki finallerde Tokat'ı temsil edecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca ülke genelinde yürütülen "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması" kapsamında, Yeşilyurt İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8. sınıf öğrencileri Yalçın Polat ve Ferhat Gölcü, "Buzlanmayan Yol" adlı proje hazırladı.



Yoğun kış şartlarında yollardaki buzlanmayla sensör destekli bir termometreyle mücadeleyi öngören proje, yapılan elemelerde Tokat'ı Ankara'daki finallerde temsil etmeye hak kazanan 2 projeden biri oldu.



Yeşilyurt Kaymakamı Salih Altun, Yeşilyurt İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda projenin tanıtım sergisine katılarak öğrencilerin hazırladıkları projeyi inceleyip, bilgi aldı.



Projeyi Fen Bilimleri ve Teknoloji Danışman Öğretmeni Rukiye Şahin önderliğinde hazırlayan öğrencilerden Ferhat Gölcü, otomatik buz çözücü solüsyon püskürten sistemle kışın buzlanmayla mücadelede daha etkili bir yöntem geliştirmek, yol güvenliğini artırmak, kazaların önlenmesine yardımcı olmak, can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.



Yaklaşık 7 aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten Gölcü, geliştirdikleri projenin yoğun kış şartlarında sisteme monte ettikleri sensör destekli bir termometreyle çalıştığını ifade etti.



Bu sistemin yolun kenarlarına kaldırım taşlarının altına monte edildiğini bildiren Gölcü, "Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü anda 300 saniye aralıklarla tabi bu süre ayarlanabilir, 5 ile 10 saniye buz çözücü solüsyonun yola püskürtülmesiyle bu soruna çözüm bulduk" diye konuştu.



Öğrenciler, proje kapsamında kendilerine destek veren Yeşilyurt Kaymakamı Altun, danışman öğretmenleri Rukiye Şahin ve okul idaresine teşekkür etti. Kaymakam Altun ise öğrencilerin hazırladıkları projeyi çok beğendiğini belirterek, danışman öğretmen Rukiye Şahin ile öğrenciler Ferhat Gölcü ve Yalçın Polat'ı kutladı.



Altun, öğrencilere, 12-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak finallerde başarı diledi.

