Öğrencilerden Ankara Üniversitesi Rektörü'ne: Saray'ın İbiş'i olmayacağız!

Yayınlanan 686 sayılı KHK ile 73 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve milletvekilleri karara tepki gösterdi. Destek olmak için kampüse gelen öğrenciler Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i kastederek, “Saray’ın İbiş’i olmayacağız" sloganı attı. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Çok değerli hocalarımız okulumuzdan ihraç edildi. Biz mülkiye mezunları olarak hocalarımızın ihracını gerektirecek hiçbir neden yoktur. Sonuna kadar hocalarımızın yanındayız. Dayanışma halinde hocalarımızla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Ankara Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve çok sayıda CHP milletvekili Cebeci Kampusu’nda bir araya geldi. Güvenlik görevlileri ve TEM ekipleri tarafından kontrol altına alınan kampus girişinde dışarıda kalan basın mensupları, milletvekillerinin olaya müdahalesiyle içeri alındı. Akademisyen ve milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i kastederek, “Saray’ın İbiş’i olmayacağız’, ‘Baskılar bizi yıldırımaz’, ‘Rektör istifa’, ‘Cebeci faşizme mezar olacak’ sloganları eşliğinde Mülkiye merdivenlerinde açıklama yaptılar.

"Birlikte direneceğiz"

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, bir gecede tüm muhalif seslerin bastırılmak istendiğini belirterek, “Bu hükümet muhalif olan herkese düşman, herkesi susturmak istiyor. Mülkiye öğrencileriyle bu ülkenin aydınlığıdır. Korkmak yok, inançsızlık yok. Bizler Meclis’te ve sokakta sizlerleyiz. Akademisyen arkadaşlarım ve bu okulda okuyan arkadaşlarım hep birlikte direneceğiz” dedi.

En acı günlerden biri

Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren, Mülkiye marşının vatan marşı olduğunu aktararak “Bu marş, vatanın gözyaşlarını dindirme isyanını içerir. 157 yıldan beri öğrencileri ve hocalarıyla bu isyanın takipçisi olmuştur. Bizim tarihimizdeki en acı günlerden birini yaşıyoruz. Çok değerli hocalarımız okulumuzdan ihraç edildi. Biz mülkiye mezunları olarak hocalarımızın ihracını gerektirecek hiçbir neden yoktur. Sonuna kadar hocalarımızın yanındayız. Dayanışma halinde hocalarımızla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

"Tanklarıyla geldiler"

CHP Antalya milletvekili Mustafa Akaydın, 5 yılını bu üniversitenin çatısı altında geçirdiğini söyleyerek, “Geçmişte yine öğretim üyelerinin üstüne tanklarıyla, toplarıyla, TOMA’larıyla geldiler. O zaman ihraç edilen tüm öğretim üyeleri tarihte şanlı bir yere sahip oldular. Şimdi de gurur duyduğumuz bilim insanları olarak aramızdalar. Ben inanıyorum bugün eziyet çeken öğretim üyelerinin hepsi tarihte şanlı bir yere sahip olacaklar” dedi.

"Soykırım yapılıyor"

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı eski milletvekili Musa Çam üniversitede yaşanılanları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Çıkarılan 686 sayılı KHK’yi ‘Bilime, halka yapılan saldırı’ olarak niteleyen Sarıhan, “Bu yapılan FETÖ üyelerinin saptanması değildir. FETÖ bahane edilerek tüm muhalefeti ortadan kaldırma hareketidir” dedi. OHAL koşullarıyla referandum yapmaya çalışıldığını söyleyen Sarıhan, “Bu referandumun özgür bir ortamda gerçekleşmeyeceği açıktır. AKP iktidarı, bilim insanlarına yapılan kırımın herkesin direncini artırdığını görmelidir” diye konuştu.

Türkiye’nin darbelerde yaşamadığı süreci yaşadığını söyleyen Musa Çam, “Tam bir soykırım yapılıyor. Kendilerine biat etmeyen akademislenlerin tamamı tasfiye ediliyor. Bu faşizmin doruk yaptığı gün. Buna karşı direnmek herkesin görevi” dedi.