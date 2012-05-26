Öğrenciler Yiğit Bulut'a jöle fırlattı!

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Öğrenci Konseyi tarafından konuşmacı olarak çağrılan Yiğit Bulut’a Gençlik Muhalefeti üyesi bir öğrenci jöle fırlattı.

Birgün'de yer alan habere göre; Gençlik Muhalefeti’nden Can Uğur, “Bu kadar tutuklu gazeteci ve öğrencinin olduğu bir ülkede iktidarın borazanlığını yapıyorsunuz. Biz Gençlik Muhalefeti olarak rantçıların, sömürücülerin değil halkın yanındayız” diye bağırarak jöle kutusunu Bulut’ta fırlattı. Jöle izleyicilerden birine de çarparak Bulut’un hemen önüne düştü. Polis eylemci genci salon dışına çıkardı.

Bu arada panel yapılan salonun kapısı önünde de arbede yaşandı. Yiğit Bulut’un okula gelişini protesto etmek isteyen öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. İddiaya göre çok sayıda öğrenci salona giremedi.